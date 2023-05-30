Неконтролируемые алабаи на Львовщине загрызли уже несколько собак, но, несмотря на постановление, их не забирают у владельца

На Львовщине два алабая насмерть загрызли другого пса, еще один чудом уцелел. Полиции пришлось даже применить оружие. Эти двое алабаев свободно бегают по улицам, нападают на животных и рвут их не впервые, говорится в ТСН.

Видео облетело соцсети и возмутило десятки тысяч пользователей. На нем два больших алабая схватили маленькую домашнюю собаку. Хозяйка собачки кричит и хватается за сердце, но догнать обидчиков любимца не может. "Хватает ее, я нашла какую-то палочку, начинаю бить его по голове, он ее выпускает, я хватаю ее на руки, а он у меня вырывает из рук и убегает", — вспоминает, как все произошло Оля.

Рассказывает, алабаи напали на ее собачку неожиданно и сразу бросились грызть. Никто из прохожих помочь не смог. Песику Ясе удалось выжить, потому что большая собака, которая держала ее в зубах, выпустила ее, Яся упала и бросилась наутек. Впоследствии в подвале ее нашла хозяйка.

Сейчас собачка в бандаже, передвигается тяжело. А вот другая собака, на которую те же алабаи напали в тот же день — не выжила, рассказывают зоозащитники. "Утром в этот день они разодрали Чапу с первого подъезда, гуляла девочка и возле соседних домов напали и, к сожалению, собака погибла, потому что прокусили сонную артерию", — рассказывает зоозащитница Елена.

Защитники знают по крайней мере о четырех приступах этих алабаев на домашних животных. В день, когда порвали зубами одного и покусали другого – прохожие вызвали полицию. Алабаи были так агрессивны, говорят копы, что пришлось применить оружие. "С целью безопасности граждан было произведено несколько выстрелов в воздух и в собак, потому что было поблизости очень много людей", — рассказывает руководитель Дрогобыцкого отдела полиции Василий Петрик.

Эти алабаи не беспризорны, их владелец – местный бизнесмен, имя которого скандально известно. Последний инцидент – за рулем мужчины застали в состоянии наркотического опьянения. После инцидента своих собак он загнал с улицы на принадлежащую ему территорию. Говорит, что собаки в тот день якобы сами сбежали из-за поврежденного забора.

Раньше алабаи жили у него дома, сейчас он не может их там держать по семейным обстоятельствам. Зоозащитники говорят, именно из-за плохого ухода за собакой и стали агрессивными. “Они голодны не были, но они не выгуливались, животное не может сидеть изолированно, хочет контакта, хочет гулять. Виноваты здесь владельцы, безответственно относившиеся к их ненадлежащему содержанию”, — добавляет зоозащитница.

Владелец подтверждает, что собаки убегают не первый раз и нападали не только в Дрогобыче. “В Трускавце два протокола, и в Дрогобыче два. Алабая, как бы ты ни дрессировал, его основная задача — защита территории и периметра”, — убеждает владелец животных Николай Лагодич.

Полицейские составляют очередной протокол и выписывают штраф — три тысячи четыреста гривен. Собак у владельца исполнительная служба не конфискует, несмотря на постановление Трускавецкого суда о принудительном изъятии животных. Это решение принято еще месяц том- после того как алабаи загрызли собачку в Трускавце.

Кадры сюжета вас могут неприятно шокировать!

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