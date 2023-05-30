Неконтролируемые алабаи на Львовщине загрызли уже несколько собак, но, несмотря на постановление, их не забирают у владельца

Зоозащитники говорят, из-за плохого ухода за собаками стали агрессивными.
На Львовщине два алабая насмерть загрызли другого пса, еще один чудом уцелел. Полиции пришлось даже применить оружие. Эти двое алабаев свободно бегают по улицам, нападают на животных и рвут их не впервые, говорится в ТСН.
Видео облетело соцсети и возмутило десятки тысяч пользователей. На нем два больших алабая схватили маленькую домашнюю собаку. Хозяйка собачки кричит и хватается за сердце, но догнать обидчиков любимца не может. "Хватает ее, я нашла какую-то палочку, начинаю бить его по голове, он ее выпускает, я хватаю ее на руки, а он у меня вырывает из рук и убегает", — вспоминает, как все произошло Оля.
Рассказывает, алабаи напали на ее собачку неожиданно и сразу бросились грызть. Никто из прохожих помочь не смог. Песику Ясе удалось выжить, потому что большая собака, которая держала ее в зубах, выпустила ее, Яся упала и бросилась наутек. Впоследствии в подвале ее нашла хозяйка.
Сейчас собачка в бандаже, передвигается тяжело. А вот другая собака, на которую те же алабаи напали в тот же день — не выжила, рассказывают зоозащитники. "Утром в этот день они разодрали Чапу с первого подъезда, гуляла девочка и возле соседних домов напали и, к сожалению, собака погибла, потому что прокусили сонную артерию", — рассказывает зоозащитница Елена.
Защитники знают по крайней мере о четырех приступах этих алабаев на домашних животных. В день, когда порвали зубами одного и покусали другого – прохожие вызвали полицию. Алабаи были так агрессивны, говорят копы, что пришлось применить оружие. "С целью безопасности граждан было произведено несколько выстрелов в воздух и в собак, потому что было поблизости очень много людей", — рассказывает руководитель Дрогобыцкого отдела полиции Василий Петрик.
Эти алабаи не беспризорны, их владелец – местный бизнесмен, имя которого скандально известно. Последний инцидент – за рулем мужчины застали в состоянии наркотического опьянения. После инцидента своих собак он загнал с улицы на принадлежащую ему территорию. Говорит, что собаки в тот день якобы сами сбежали из-за поврежденного забора.
Раньше алабаи жили у него дома, сейчас он не может их там держать по семейным обстоятельствам. Зоозащитники говорят, именно из-за плохого ухода за собакой и стали агрессивными. “Они голодны не были, но они не выгуливались, животное не может сидеть изолированно, хочет контакта, хочет гулять. Виноваты здесь владельцы, безответственно относившиеся к их ненадлежащему содержанию”, — добавляет зоозащитница.
Владелец подтверждает, что собаки убегают не первый раз и нападали не только в Дрогобыче. “В Трускавце два протокола, и в Дрогобыче два. Алабая, как бы ты ни дрессировал, его основная задача — защита территории и периметра”, — убеждает владелец животных Николай Лагодич.
Полицейские составляют очередной протокол и выписывают штраф — три тысячи четыреста гривен. Собак у владельца исполнительная служба не конфискует, несмотря на постановление Трускавецкого суда о принудительном изъятии животных. Это решение принято еще месяц том- после того как алабаи загрызли собачку в Трускавце.
Кадры сюжета вас могут неприятно шокировать!
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