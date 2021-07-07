Неконтролируемый салют: четыре человека получили травмы из-за взрыва фейерверков в США

Разноцветные огни после детонации летели во все стороны.
В американском штате Огайо в воздух взлетели тонны фейерверков, которые готовили к вечеринке. Пострадали четыре человека.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
В полиции говорят, что пиротехнику привезли в арендованном грузовике. Внезапно десятки коробок с яркими огнями друг за другом начали взлетать в воздух. Пока неизвестно, что послужило причиной их детонирования.
Видео взрывов снял сосед. На кадрах видно, как в панике бегают и кричат люди.
В полиции пока пытаются выяснить, откуда привезли салюты и не кустарного ли они производства.