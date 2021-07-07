Неконтролируемый салют: четыре человека получили травмы из-за взрыва фейерверков в США

Неконтролируемый салют: четыре человека получили травмы из-за взрыва фейерверков в США

Разноцветные огни после детонации летели во все стороны.

В американском штате Огайо в воздух взлетели тонны фейерверков, которые готовили к вечеринке. Пострадали четыре человека.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Также читайте Массовые гуляния и фейерверки: как в США праздновали День независимости без коронавирусных ограничений

В полиции говорят, что пиротехнику привезли в арендованном грузовике. Внезапно десятки коробок с яркими огнями друг за другом начали взлетать в воздух. Пока неизвестно, что послужило причиной их детонирования.

Видео взрывов снял сосед. На кадрах видно, как в панике бегают и кричат люди.

В полиции пока пытаются выяснить, откуда привезли салюты и не кустарного ли они производства.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости мира: в штате Огайо неконтролируемо взорвались десятки коробок с фейерверками

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку