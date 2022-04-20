Некоторые говорили о патриотизме: следователь УБОП рассказал, какие украинские политики могли работать на ФСБ

Легендарный следователь УБОП Валерий Кур считает, что бывшее руководство Украины работало "под колпаком" российской ФСБ.

Он подчеркнул, что одним из российских агентов влияния мог стать политик Юрий Бойко. Также на РФ могли работать некоторые "дорогие друзья" из окружения экс-президента Виктора Ющенко.

Об этом Валерий Кур рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

"А вы думаете, зачем они так держались все и наши, так сказать, теневики-бизнесмены, руководители, и так называемые "демократы", и российская верхушка спецслужб, держались за эту трубу? Труба эта была предметом покупки нашей. Вы думаете, почему Бойко стал таким богатым? Да потому, что он согласился лечь под спецслужбы РФ и ему разрешили подняться на верхушку, и за счет трубы они его купили, и он стал миллионером. Вы думаете, почему все другие с удовольствием садились, Бакай, все остальные, садились на "Нафтогаз", на трубу. Да потому, что труба - это был предмет покупки наших с потрохами", — сказал Валерий Кур.

Следователь УБОП также считает, что провал национальной политики Виктора Ющенко мог быть связан с его единомышленниками, которые декларировали одно, а делали совсем другое.

"Вы думаете, почему у Ющенко, в первую очередь, настал провал? Потому что некоторые в его окружении, дорогие друзья, попытались подсесть на трубу. И, опять, провозглашая лозунги независимости и, так сказать, демократии, они качали из этой трубы, работая на российские спецслужбы. Труба — это один из предметов, грубо говоря, дыра в земле, как в России. Вот эта распущенность в российских спецслужбах, они знали, что они купят кого угодно. А когда еще пришел Путин, то между всеми ведущими странами была договоренность: мы не ведем разведывательную информацию и не рассылаем, не разбрасываем шпионов друг против друга. И тем более, внутри этого ОДКБ, то есть бывшего Советского Союза. Мы тоже туда входили, но Путин, проходимец, вдруг решил возродить это пятое управление, а оно действовало против диссидентов, против евреев, националистов. Он решил возродить. Почему?" — сказал Валерий Кур.

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