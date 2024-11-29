"Некоторые считают, что это произойдет ночью": эксперт назвал очередную угрозу для Украины

После того, как глава Кремля Путин пригрозил Украине новым ударом баллистической ракетой, которую он называет "Орешником", ситуацию и существующие угрозы в комментарии для ТСН.ua охарактеризовал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Берем лист и карандаш и начинаем считать. Боевая часть того же "Орешника" по разным оценкам от 1 до 2 тысяч кг. На финальном этапе полета и ракета распределяется на 6 субчастей. То есть фактически от 150 до 320 кг. реальный вес каждой из отдельных боевых частей. Это немало, но это меньше, чем у "Искандера" или "Кинжала", – говорит эксперт.

По его словам, одновременное применение шести боевых головок по одной цели приведет к серьезным разрушениям.

"Но верить в тот бред, который распространил Путин, мол, сила удара будет равна силе удара ядерной бомбы — это бред. Мощность ядерной боеголовки измеряется в килотоннах и мегатоннах. Конечно, будут проблемы, но говорить о катастрофе в этом контексте точно не стоит", – отмечает Селезнев.

К этому он добавляет: "Второе. Есть ли у нас возможность сбивать ту ракету? На средних дистанциях, когда она уже вылетела и летит к цели — ее могут сбивать только комплексы THAAD. Их у нас нет, но насколько известно из открытых источников, украинские дипломаты начинают поднимать этот вопрос".

По мнению эксперта, на финальном участке подлета к цели вполне могут работать по таким ракетам комплексы Patriot, NASAMS, SAMP/T.

"Способны эффективно уничтожать", — уточняет Селезнев.

На вопрос о вероятности применения путинской армией такой ракеты, Селезнев говорит следующее: "Полигон Капустин Яр до завтра закрыт. Есть немало сторонников "теории заговоров", мол, этой ночью должна произойти та же ракетная атака с использованием баллистики средней дальности. "Орешника" или лучше сказать РС-26 "Рубеж". Исключать нельзя".

При этом Селезнев добавляет, что в случае применения такой ракеты Россией, мировое сообщество, скорее всего, в очередной раз выразит свою "глубокую обеспокоенность".

"Впервые в истории человечества РФ использовала в боевом режиме баллистику среднего радиуса действия. Все институты безопасности проявляют свою полную импотентность. Фактически нет реакции мирового сообщества на то, что враг прибег к такой провокации", — резюмирует Селезнев.

"Ракета "Орешник" и таинственные жесты Путина: почему руки остались неподвижными — Bild

Ранее сообщалось о том, что Путин разразился угрозами.

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