Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Некоторые считают, что это произойдет ночью": эксперт назвал очередную угрозу для Украины

"Некоторые считают, что это произойдет ночью": эксперт назвал очередную угрозу для Украины

Военный эксперт Владислав Селезнев назвал характеристики ракеты, которой Украине грозит Путин. Коллаж ТСН.ua

Аналитик обращает внимание, что приверженцы "теории заговоров" пугают ударом мощной ракеты.

После того, как глава Кремля Путин пригрозил Украине новым ударом баллистической ракетой, которую он называет "Орешником", ситуацию и существующие угрозы в комментарии для ТСН.ua охарактеризовал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Берем лист и карандаш и начинаем считать. Боевая часть того же "Орешника" по разным оценкам от 1 до 2 тысяч кг. На финальном этапе полета и ракета распределяется на 6 субчастей. То есть фактически от 150 до 320 кг. реальный вес каждой из отдельных боевых частей. Это немало, но это меньше, чем у "Искандера" или "Кинжала", – говорит эксперт.

По его словам, одновременное применение шести боевых головок по одной цели приведет к серьезным разрушениям.

"Но верить в тот бред, который распространил Путин, мол, сила удара будет равна силе удара ядерной бомбы — это бред. Мощность ядерной боеголовки измеряется в килотоннах и мегатоннах. Конечно, будут проблемы, но говорить о катастрофе в этом контексте точно не стоит", – отмечает Селезнев.

К этому он добавляет: "Второе. Есть ли у нас возможность сбивать ту ракету? На средних дистанциях, когда она уже вылетела и летит к цели — ее могут сбивать только комплексы THAAD. Их у нас нет, но насколько известно из открытых источников, украинские дипломаты начинают поднимать этот вопрос".

По мнению эксперта, на финальном участке подлета к цели вполне могут работать по таким ракетам комплексы Patriot, NASAMS, SAMP/T.

"Способны эффективно уничтожать", — уточняет Селезнев.

На вопрос о вероятности применения путинской армией такой ракеты, Селезнев говорит следующее: "Полигон Капустин Яр до завтра закрыт. Есть немало сторонников "теории заговоров", мол, этой ночью должна произойти та же ракетная атака с использованием баллистики средней дальности. "Орешника" или лучше сказать РС-26 "Рубеж". Исключать нельзя".

При этом Селезнев добавляет, что в случае применения такой ракеты Россией, мировое сообщество, скорее всего, в очередной раз выразит свою "глубокую обеспокоенность".

"Впервые в истории человечества РФ использовала в боевом режиме баллистику среднего радиуса действия. Все институты безопасности проявляют свою полную импотентность. Фактически нет реакции мирового сообщества на то, что враг прибег к такой провокации", — резюмирует Селезнев.

"Ракета "Орешник" и таинственные жесты Путина: почему руки остались неподвижными — Bild

"Ракета "Орешник" и таинственные жесты Путина: почему руки остались неподвижными — Bild

Ранее сообщалось о том, что Путин разразился угрозами.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация