Нелегалов белорусские силовики оснащают спецсредствами для прорыва польского границы

Из-за ситуации с мигрантами накануне Евросоюз принял новые санкции.

Мигранты с белорусской стороны пошли на штурм польской границы. Тамошним пограничникам пришлось задействовать водометы и перечный газ, потому что накануне там скопилось несколько тысяч человек. Как сообщает польская сторона, мигранты напали на их солдат с камнями и светошумовыми гранатами, которые им якобы раздали белорусские спецслужбы.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Пункт пропуска "Брузги-Кузница" превращается в настоящее поле боя. Польская полиция пытается оттеснить нашествие тысяч людей и применяют водометы и перечный газ. С вертолета в громкоговоритель беспрестанно сообщают, что пересечение границы – незаконно. Но мигранты бросают в пограничников камнями. Одному из правоохранителей попадают в голову. В толпе замечают светло-шумовые гранаты. Польские пограничники утверждают, что их беженцам заранее раздали белорусские спецслужбы. А этой ночью даже сняли, как один из белорусских силовиков перерезает колючую проволоку ограждения, чтобы беженцы могли пройти.

Из-за ситуации с мигрантами накануне Евросоюз принял новые санкции. Они будут касаться десятков компаний и физических лиц. Каких именно – еще будут уточнять. Глава европейской дипломатии уверен, что людей режим Лукашенко использует как оружие для достижения политических целей. И призывает тех, кто их привез к границе, отправить людей обратно в их страны.

Мигрантский кризис: "нелегалы" штурмовали польскую границу – пограничники использовали водометы и газ

«Границы Европейского Союза не открыты безлимитно. Въезд в ЕС возможен только через законные пересечения границы, отвечающие требованиям – визы или процедуры предоставления убежища. Любая информация, утверждающая обратное, неправильна. Это дезинформация. Дорога в Европейский Союз ведет не через Беларусь», — говорит Верховный глава Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

После выборов 2020 года в Беларуси еще ни один европейский политик не говорил с Лукашенко: его пребывание у власти считается нелегитимным. Впрочем, миграционный кризис усугубляется и вчера канцлер Меркель связалась с ним по телефону. Разговор длится 50 мин. Говорили о ситуации на границе и гуманитарной помощи мигрантам. Лукашенко предложил свой вариант разрешения кризиса. В чем именно он заключается – неизвестно. Однако Меркель взяла паузу, чтобы обсудить это с другими членами Евросоюза.

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