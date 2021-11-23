Нелегалов на границе с Польшей засыпало снегом: люди мерзнут и рассказывают об издевательствах белорусов

Пересечь границу замерзшие, отверженные люди пытаются даже в такую погоду.

Законодатели Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призывают ЕС немедленно без промедления ввести новые санкции против режима Лукашенко за превращение тысяч обездоленных людей в оружие против Евросоюза. Тем временем на границе с Польшей заснежило. Многие из тех, кто поверил в простой путь в Европу через Беларусь, видят снег впервые.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

На снегу в лесу они оказались в самой теплой одежде, которую могли себе представить. Им повезло: первыми на эту группу мигрантов наткнулись польские правоохранители. Пограничники проверяют документы и теперь вряд ли выгонят обратно в Беларусь. Вспоминая о днях, проведенных по ту сторону границы – вздрагивают.

«Здесь так холодно. Так холодно. Я не знаю, что могу сказать сейчас, чтобы помочь оставшимся дома, но думает о побеге. Это очень нелегко. Если бы мы знали, мы бы никогда не уехали. Белорусы ужасно обращались с нами, а еще этот холод. Никто на Ближнем Востоке его просто не представляет», – отмечают мигранты.

Брат с сестрой направились в Минск из сирийского Дамаска. Путешествие началось 9 ноября. Уже многие из Польши и Беларуси успел призвать земляков не верить белорусским обещаниям о легком переходе границы. Но они, как и десятки других, кто садился с ними на самолет, все же надеялись. Дома он был инженером, она – художницей. «Белорусы постоянно заставляли нас переходить польскую границу. Говорили, что вы либо умрете здесь в Беларуси, либо будете проталкиваться в Польшу. Мы просили их: "Дайте нам вернуться, мы хотим обратно". Но им было безразлично. Они повторяли: смерть или Польша», – говорят люди.

Неудивительно, что пересечь границу замерзшие, отверженные люди пытаются даже в такую погоду. «Группа из 18 человек пытались прорваться, швыряя камни, опрокидывая через забор стремянки. Кто-то даже швырял гранаты – все еще находясь на белорусской стороне границы», – рассказывают польские пограничники.

Мигрантский кризис: несколько стран призывают ЕС ввести новые санкции против режима Лукашенко

На транспортно-логистической станции, где белорусы сейчас расселили мигрантов прямо на полу гигантского склада, тоже все засыпает снегом. Рады ему там только дети. Но попали даже в такой лагерь, который белорусская пропаганда теперь демонстрирует миру, еще не все. «Они нам говорят, что еды здесь нет для молодых, идите, говорят, в Польшу и Германию, там есть еда. Они используют нас в своей войне. Обливают водой и, говорят, идите в Польшу, высохнете. Мы всю ночь провели в лесу между польской и белорусской границей. Но поляки нас не пустили», – рассказывает курдский мигрант Миран Аббас.

Несмотря на эти слова, его брат на Востоке убежден: стоит только открыть путь и желающих попытаться бежать в Европу, несмотря ни на что, не остановить. "Будьте уверены, как только перестанут блокировать самолеты и не будут так давить – половина курдов отсюда, каждый, кто может все продать и купить самолет, будет там", – говорит мужчина.

А значит, потенциальных "человеческих патронов" для гибридной войны у Лукашенко — десятки, или сотни тысяч.