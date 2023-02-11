Нельзя спасти из-под обстрелов без разрешения: что мешает эвакуировать детей из Бахмута и других горячих точек

Только на Донбассе до сих пор живут 5000 несовершеннолетних, таковы данные уполномоченной по делам детей, в самом Бахмуте – двести.

В подвалах высоток или в погребах или бомбоубежищах – так вынуждены жить украинцы на линии фронта. Некоторые остаются в убежищах целыми семьями, даже с детьми и наотрез отказываются от эвакуации, говорится в ТСН.

История о шестилетней девочке Эле из Авдеевки действительно шокировала украинцев. На кадрах снятых волонтером Владом Маховским девочка еще жива, ее бабушка – опекунка – даже после нескольких предложений вывезти ребенка из охваченной войной Авдеевки уезжать отказывалась. Впоследствии Эля умерла от сердечного приступа в том же подвале, потому что в городе, почти стертом с лица земли, спасти ее просто было некому. “У ребенка были какие-то болезни, но они не были глобальными. Я думаю, что все это из-за подвалов, обстрелов. И вместе сыграло роль, которая привела к смерти девочки. С вечера у девочки начали неметь руки, ноги. Хотя бабушка медработник, она не смогла предоставить девочке эту помощь”, — рассказывают волонтеры.

Забрать ребенка у такой горе-бабушки ни волонтеры, ни армия, или даже полиция, до сих пор работающая на линии фронта, законного права не имеют. Хотя и кажется очевидным, если родители или опекуны сознательно подвергают жизнь детей риску, то их следует изымать из семьи. Даже в мирное время, чтобы это сделать, есть целая бюрократическая процедура. Сам процесс должен проходить при участии представителей службы по делам детей или хотя бы кого-то и органов местной власти, говорят юристы. Таких на линиях огня нет.

“В Бахмуте социальных работников нет, но есть органы полиции. Они могут механически сделать свое дело – забрать. Но на основании чего? И международные акты подобные решения запрещают. Просто пришли и разлучили житину с семьей. То есть, должны быть основания, согласно закону”, — говорит основатель "Save Ukraine" Николай Кулеба.

В настоящее время только на Донбассе остается не менее 5000 детей, на фактической линии фронта – сотни. Они получат ранения под обстрелами, погибают, но заставить их уехать с войны можно только вместе с родителями, объясняет уполномоченное по делам детей и с согласия взрослых. Забирать из родного дома силой, это уже не эвакуация, а депортация, запрещенная международной конвенцией по защите прав человека. “Эвакуация для спасения ни в одной стране не осуществляется принудительно. Ни в одной стране во время войны такой процедуры нет. Украина не Россия. Мы делаем все законным путем”, — убеждает советница уполномоченная Президента Украины по правам ребенка Дарья Герасемук.

Так что все что остается — уговаривать согласиться на эвакуацию. Это делают и волонтеры и специальная группа правоохранителей — их еще зовут "белыми ангелами" Людям часто страшно ехать в неизвестность и пугает отсутствие средств, говорят остающиеся.

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