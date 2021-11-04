"Нельзя трогать — они же дети": Мочанов назвал причину наглого поведения "мажоров"

Мочанов обратил внимание, что каждый раз в Украине возвращаются к вопросу безопасности движения только после резонансных ДТП.

Причина жутких ДТП в которых фигурируют "мажоры" — дети богатых родителей — от безнаказанности "золотой молодежи", считает волонтер, автогонщик, советник министра обороны (2014-2019) Алексей Мочанов.

Об этом Мочанов заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Когда говорят про этого малолетку (16-летнего Николая Х. из Харькова) и второго, который обливает п***ном сорванные в школе куртки, это, конечно, на голову не налазит. Раньше у нас дворник просто бы метлу в задницу засунул. А сейчас же никого нельзя трогать — они же дети", — отметил он.

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Мочанов вспомнил историю, которая произошла еще в 2016 году. Тогда компания молодых людей на BMW удирала от копов на бешенной скорости. В задержании принимали участие более 20 патрулей трех районов столицы. Правоохранители приняли решение открыть огонь на поражение, о чем водитель был неоднократно предупрежден по громкой связи и выстрелами в воздух. В результате смертельное ранение получил один из парней в авто.

"Вспомните историю, когда у полиции был вызов, когда на BMW компания молодых людей провоцировала полицейских. Удирала, ждала, когда догонят, опять неслась. Полиция ещё не имела опыт, чтобы пятью машинами их перекрыть. Была стрелянина, был полицейский, который попал в пассажира. Я своему сыну сказал: "Если бы ты сидел в этой машине не за рулём и позволил бы кому-то за рулём так себя вести, я бы тебе просто оторвал голову. Потому что мы носим фамилию мою, отца, деда, прадеда". И этот позор на себе тащить, — его должны разделить все, кто находился в автомобиле тогда, его должны разделить сейчас родители (Николая Х. — Ред.).16 лет — я не знаю, юридически кого и на сколько посадят", — сказал Алексей Мочанов.

Он обратил внимание, что каждый раз в Украине возвращаются к вопросу безопасности движения только после резонансных ДТП.

Мочанов назвал причину дерзкого поведения "мажоров"

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