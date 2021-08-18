"Нельзя вывезти всех и сразу": Кулеба объяснил, почему пока не могут эвакуировать украинцев из Афганистана

"Нельзя вывезти всех и сразу": Кулеба объяснил, почему пока не могут эвакуировать украинцев из Афганистана

Кулеба заверил, что самолет с эвакуированными украинцами обязательно вылетит из Афганистана.

В Украины сейчас есть возможность эвакуации своих граждан из захваченного талибами Афганистана, но нет безопасности условий, чтобы самолет поднялся в воздух. Судно должно было вылететь еще 17 августа, но это не удалось.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку з 1+1".

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"Мы готовы к эвакуации. Первый рейс сделали в ночь на понедельник, когда это было сделать практически невозможно. Это ночь, когда самый апокалипсис был в аэропорту Кабула. Сейчас есть возможность, но нет безопасности условий, чтобы самолет поднялся в воздух. Но он обязанности "обязательно вылетит", — заверил Кулеба.

Комментируя пост заместителя главы Одесского облсовета Сергея Шкаровского, к которому обратилась жительница Болграда с просьбой помочь эвакуировать человека, который находится там без возможности добраться самостоятельно к аэропорту Кабула и покинуть чрезвычайно опасную зону, Кулеба заверил, все граждане после обращения в посольство Украины в Таджикистане и Пакистане находятся в списке МИД.

По его словам, сейчас ближе к Афганистану украинское посольство работает в Таджикистане. При необходимости гражданам нужно обратиться туда, где послы установят с ними связь.

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"Все, кто обратился в посольство Украины в Таджикистане и Пакистане — все находятся в нашем списке. Со всеми установлен контакт. Со всеми посольство коммуницирует. Если теоретически тысяча украинцев в Афганистане, а они к нам ни обратились, то безусловно мы не можем поддерживать с ними контакт", — сказал Кулеба.

Глава МИД заверил, что "как только появится возможность покинуть Афганистан, гражданам позвонят и скажут, как действовать".

"Нельзя вывезти всех и сразу. Вчера французы едва вывезли с десяток своих соотечественников за АбуДаби. Там очень сложная ситуация", — добавил глава украинского МИД.

Напомним:

Самолет ВВС США эвакуировал из Кабула, в который зашел "Талибан", около 700 афганцев . Фото заполненного до отказа самолета облетели большинство мировых СМИ и стало вирусным.

. Фото заполненного до отказа самолета облетели большинство мировых СМИ и стало вирусным. Когда украинцев смогут эвакуировать из Афганистана — пока неизвестно. Покинуть страну хотят 153 граждан Украины и членов их семей. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, самая большая проблема сейчас — как добраться в аэропорт в Кабуле. "Талибан" установил блокпосты, возможности обеспечить перевозку граждан по территории Афганистана не имеет ни одна страна. Напряженной остается ситуация и в самом аэропорту.

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Про Афганистан говорит весь мир: в студии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

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