Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Немецкая кукуруза, французский картофель, голландские цветы: в тылу аграрии засевают землю семенами из Европы

Дата публикации
Просмотры
304
Время на прочтение
3 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Немецкая кукуруза, французский картофель, голландские цветы: в тылу аграрии засевают землю семенами из Европы

Фото: УНИАН

В тылу фермеры пытаются засадить каждый клочок плодородной земли, а их коллеги из-за границы помогают семенам.

Прикарпатскую землю засевают немецкой кукурузой, французским картофелем, голландскими цветами. Местные аграрии до последнего не верили в то, что коллеги из-за границы помогут семенами, но поддержка подоспела вовремя.

Об этом в среду, 11 мая, говорится в сюжете ТСН.

Так, импортными зернами фермер с Коломыйщины Василий Червинский засеял уже 20 гектаров – почти половину своих полей.

"Мы в основном посеяли эту кукурузу для кормов, потому что содержим КРС и эта кукуруза будет больше использоваться на корма, на силос", — рассказывает мужчина.

Семена не покупал – это гуманитарная помощь. Немецкие аграрии как могут помогать украинским коллегам и выстоять в войне, и накормить соотечественников. И их помощь, говорит фермер, поступила более чем вовремя.

"Были планы на семена. Но стоял вопрос в кредите. И пока мы ждали те средства, приехала помощь. Сейчас мы еще не получили кредит", — делится фермер.

Гуманитарными семенами засеют около 900 гектаров. Аграрии говорят – заменили кукурузой сою – ведь ее экспорт пока невозможен из-за заблокированных россиянами портов. С нового урожая будут иметь не только корм для скота, но и масло и крупу.

"Кукуруза чем привлекательна — что ее можно собирать более длительный период времени. Даже были случаи, что отдельные предприятия собирали в январе. Эти семена дают высокий урожай, лучше переносят влияние природных факторов", — объясняет и.о. директора департамента агропромышленного развития Ивано-Франковской ОВА Степан Винтонович.

А на Волыни тем временем сажают французский картофель.

Фермер Владимир Шегедин в картофеле хорошо разбирается. В своем хозяйстве имеет более семидесяти сортов. Но с французским столкнулся впервые. На вид, говорит, он как золото.

Фермер получил две с половиной тонны элитного французского картофеля. И говорит, хоть это и немного, в условиях полномасштабной войны – бесценно.

"Я бы в этом году элитные сорта не покупал бы. Говорю сразу. Потому что финансы ограничены. Все надо купить. Все подорожало. Это такие проблемы у всех одинаковые", — признается мужчина.

Немецкую кукурузу и французский картофель на украинских полях сажают только с мыслями о победе. И она – надеются люди – будет гораздо быстрее, чем новый урожай.

А вскоре к помощи украинцам присоединятся и Нидерланды – оттуда планируют отправить гуманитарные семена лилий. А вместе с ним подарить украинцам красоту и хорошее настроение.

Украинские аграрии засеивают землю прибывшими из Европы семенами (на жестовом языке)

Украинские аграрии засеивают землю прибывшими из Европы семенами (на жестовом языке)

Напомним, что аграрии Черниговской области продолжают посев яровых культур. Параллельно с посевной кампанией идет разминирование территорий Черниговской области.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация