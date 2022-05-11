Немецкая кукуруза, французский картофель, голландские цветы: в тылу аграрии засевают землю семенами из Европы

В тылу фермеры пытаются засадить каждый клочок плодородной земли, а их коллеги из-за границы помогают семенам.

Прикарпатскую землю засевают немецкой кукурузой, французским картофелем, голландскими цветами. Местные аграрии до последнего не верили в то, что коллеги из-за границы помогут семенами, но поддержка подоспела вовремя.

Об этом в среду, 11 мая, говорится в сюжете ТСН.

Так, импортными зернами фермер с Коломыйщины Василий Червинский засеял уже 20 гектаров – почти половину своих полей.

"Мы в основном посеяли эту кукурузу для кормов, потому что содержим КРС и эта кукуруза будет больше использоваться на корма, на силос", — рассказывает мужчина.

Семена не покупал – это гуманитарная помощь. Немецкие аграрии как могут помогать украинским коллегам и выстоять в войне, и накормить соотечественников. И их помощь, говорит фермер, поступила более чем вовремя.

"Были планы на семена. Но стоял вопрос в кредите. И пока мы ждали те средства, приехала помощь. Сейчас мы еще не получили кредит", — делится фермер.

Гуманитарными семенами засеют около 900 гектаров. Аграрии говорят – заменили кукурузой сою – ведь ее экспорт пока невозможен из-за заблокированных россиянами портов. С нового урожая будут иметь не только корм для скота, но и масло и крупу.

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"Кукуруза чем привлекательна — что ее можно собирать более длительный период времени. Даже были случаи, что отдельные предприятия собирали в январе. Эти семена дают высокий урожай, лучше переносят влияние природных факторов", — объясняет и.о. директора департамента агропромышленного развития Ивано-Франковской ОВА Степан Винтонович.

А на Волыни тем временем сажают французский картофель.

Фермер Владимир Шегедин в картофеле хорошо разбирается. В своем хозяйстве имеет более семидесяти сортов. Но с французским столкнулся впервые. На вид, говорит, он как золото.

Фермер получил две с половиной тонны элитного французского картофеля. И говорит, хоть это и немного, в условиях полномасштабной войны – бесценно.

"Я бы в этом году элитные сорта не покупал бы. Говорю сразу. Потому что финансы ограничены. Все надо купить. Все подорожало. Это такие проблемы у всех одинаковые", — признается мужчина.

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Немецкую кукурузу и французский картофель на украинских полях сажают только с мыслями о победе. И она – надеются люди – будет гораздо быстрее, чем новый урожай.

А вскоре к помощи украинцам присоединятся и Нидерланды – оттуда планируют отправить гуманитарные семена лилий. А вместе с ним подарить украинцам красоту и хорошее настроение.

Украинские аграрии засеивают землю прибывшими из Европы семенами (на жестовом языке)

Напомним, что аграрии Черниговской области продолжают посев яровых культур. Параллельно с посевной кампанией идет разминирование территорий Черниговской области.

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