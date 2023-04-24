Немецкие самоходные Panzerhaubitze уже в бою на передовой: эксклюзивные кадры работы САУ изнутри

Германия первой из стран перестала озвучивать тезисы о несостоятельности украинцев овладеть западным вооружением. Ключевой европейский союзник убедился, что украинцы в сжатые сроки способны овладеть сложной немецкой техникой и успешно воевать на ней. Съемочной группе ТСН, одной из немногих, удалось увидеть изнутри, как на украинской войне работает лучшая в мире немецкая САУ Панцергаубице.

На немецкие самоходные Panzerhaubitze 2000 враг охотится и днем и ночью. Она считается одной из лучших артустановок в мире. Сделанная в Германии установка переигрывает россиян в контрбатарейной борьбе – бьет точнее, быстрее и на большее расстояние.

Экипаж гаубицы готовили инструкторы Бундесвера в Германии. «Любовь, дружба, жвачка. Никакого превосходства. И, в принципе, оставили нас со своей техподдержкой, что если у нас что-то не получается, мы им пишем», — рассказывает командир самоходной установки PzH 2000 "Алексей".

Если не считать тепличных условий, в которых установка работала в Афганистане, то война в Украине для Панцергаубице 2000 года первая настоящая. Такой интенсивности стрельбы конструкторы просто не ожидали. «Они войну видят достаточно идеализировано, мол, мы такие крутые немцы, с такой крутой техникой, и нас так не возьмешь. Тот командир, который учил меня, за весь период в Афганистане выстрелил 29 снарядов. В первый день, когда я приехал в Украину, влепил сто с копейками снарядов, шестьдесят боеукладка», — добавляет "Алексей".

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Поэтому обеспечение ремонта становится иногда более важной проблемой, чем боеприпасы. «Побольше пушек, снарядов и запчастей. Она действительно ломается и в таком болоте и в такой обстановке. Она ломается, потому что очень чувствительна. Главное – запчасти», – рассказывает, чтобы хотелось бойцам получить от наших союзников, главный сержант дивизиона PzH 2000 "Олег".

В Германии после каждой стрельбы обязательно вымывают всю «самоходку», извне и изнутри. В неидеальных условиях фронтового леса украинцы нашли выход. Когда залезаешь в Panzerhaubitze, первое правило – надо надеть этакие бахилы. Говорят, что здесь очень чувствительный механизм, особенно механизм зарядки. Он не любит грязь.

Украинские пушкари научились стрелять и высокоточными снарядами "Смарт". “Это Смарт-снаряд, работаем такими снарядами по вражеским танкам. Ими пользоваться не трудно, пушка сама задает координаты, ну здесь полностью работает все на автоматике», — рассказывают бойцы.

Смарт-снаряд за 100 тысяч евро

Смарт очень эффективны против танков. Этот дивизион научился их подводить с первого выстрела и даже во время движения. В частности, специальным снарядом, который действительно стоит, как трехкомнатная квартира. «Ориентировочно, по слухам, стоимость такого снаряда 100 000 евро. Квартира в Киеве или целый многоквартирный дом”, — сравнивают воины.

Выживание экипажа – приоритет для конструкторов немецкой «САУ». «Броня здесь. Все артиллеристы постоянно под обстрелом, ценим, чтобы броня была. Я знаю, что даже 152-й разорвется в полуметре, в метре, я знаю, что внутри все будет нормально», — говорит командир.

Когда возникает цель, начинается работа экипажа. “Я вбиваю координаты, вбиваю тип взрывателя, как ему работать, на какой высоте взорваться, корректуры, все я себе ввел, нажал кнопку “Сохранить”, и в конечном счете я готов к открытию огня. Поехал по координатам, нажал две кнопки», — рассказывает "Алексей".

Командир получил разрешение на огонь и гаубица уверенно летит по полю, отсутствия дороги не чувствуется, убеждает выехавший с бойцами на линию огня корреспондент ТСН. После двух скорых выстрелов, когда снаряды еще в воздухе, «самоходка» уже сбежала с огневой позиции.

Опытными артиллеристами этих ребят совершила война и обратно к мирной жизни их может вернуть только победа.

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