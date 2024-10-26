Немецкий гигант Rheinmetall назвал свою самую успешную технику в Украине

Гендиректор оборонного концерна Rheinmetall рассказал, какое оружие их производства сейчас является самым эффективным на фронте в Украине.

Боевые машины пехоты "Мардер" (Marder) являются самой успешной техникой, которую компания поставляет для Вооруженных Сил Украины.

Об этом рассказал гендиректор главного оборонного концерна Европы Rheinmetall Армин Паппергер в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Оксане Ткаченко.

"Могу сказать, что наиболее успешные в этот момент — это боевые машины пехоты "Мардер". Мы производим для солдат. И главная задача — их защитить и вернуть целыми домой. Если есть хоть что-то, что мы можем делать лучше, мы это делаем", – сказал Армин Паппергер.

Отметим, что немецкий концерн Rheinmetall с начала полномасштабного вторжения России в Украину является одним из самых крупных поставщиков вооружения для украинской армии.

Компания Rheinmetall AG была основана в 1889 году и имеет штаб-квартиру в Дюссельдорфе. Это один из самых мощных производителей военной техники и оружия, как в Германии, так и в Европе. Концерн входит в список 35 крупнейших оборонных компаний мира и имеет представительства во многих странах.

Весной 2023 Rheinmetall открыл свое представительство в Украине. Компания специализируется на производстве военной техники, оружия, боеприпасов и автомобилей. Среди самых известных разработок концерна – танки Leopard, боевые машины Marder, Boxer, Lynx, Fuchs, а также самоходные артиллерийские установки PzH 2000.

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