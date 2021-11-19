Немецкий пластический хирург приехал в Украину бесплатно исправить врожденные и приобретенные пороки детям

За три дня немецкий хирург планирует прооперировать двадцать детей

Во Львов приехал немецкий пластический хирург Клаус Экснер. Он бесплатно оперирует детей с врожденными и приобретенными пороками, чьи семьи не могут позволить себе дорогую пластическую операцию. Причем, нынешний приезд уже 14.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Двухлетняя Камила едва открывает глаза. У девочки врожденный порок: птоз – опущенные веки не дают ей видеть. Мама говорит, попасть к немецкому хирургу — это едва ли не единственный шанс для дочери, потому что пластическая операция семьи не по карману. Пластика выполняет немецкий хирург Клаус Экснер. За ним наблюдают и учатся украинские коллеги. «Работать легко, доступно, очень хорошо объясняет, показывает, хороший учитель, имеет очень большой опыт», – говорит врач ожогового отделения Тарас Фермага.

Врач бесплатно спасает детей с врожденными или приобретенными пороками – с ожогами, или же травмами после аварий. Поэтому родители со всей Украины записываются в очередь, чтобы попасть к нему на прием. И ждут хирурга, как волшебника.

Новости Украины: во Львов приехал немецкий пластический хирург, бесплатно оперирующий детей с пороками

«Я хотела быть красивой без гемангиомы, чтобы дети не дразнились», — говорит пациентка врача.

Доктор Экснер скромно называет все командной работой. «Пациенты идут не ко мне, а идут в команду. Это общий труд с украинскими медиками и опыт», — заявляет хирург.

За три дня немецкий хирург планирует прооперировать двадцать детей и двух взрослых из десяти областей Украины. Это уже 14 его благотворительный визит во Львов.

А начались волонтерские миссии Клауса Экснера после знакомства с украинским врачом Василием Савкиным еще в 2012 году во время футбольного чемпионата. С тех пор немецкий хирург вернул и подарил красоту более 200 украинским детям.