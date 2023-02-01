Немецкий волонтер организовал для друзей экскурсии на войну: все не так, как в телевизоре

Немецкий волонтер Матеуш Вензек привез своих друзей в Харьковскую область, чтобы показать последствия оккупации и жизни под обстрелами и окончательно развенчать фейки российской пропаганды. Вместе с нацгвардицами иностранные гости побывали в селах, которые оккупанты захватили уже в первые часы полномасштабного вторжения. Общались с местными и нашими военными. От увиденного и услышанного не могли сдержать слез, говорится в ТСН.

Между разбитыми домами и сожженными вдоль дорог автомобилями немецкие гости не могут сдержать слез, до сих пор они видели войну только по телевизору. Волонтер Матеуш Вензек пригласил на Харьковщину своих друзей, ведь уверен — понять правду о войне можно, только увидев все ужасы своими глазами. “У нас в Германии есть разная информация. У тех людей, кто вообще не знает украинцев, они открыты для пропаганды из России. И такие вещи, что Украина сама убивает, что у вас нацисты и так далее. Поэтому важно, что наши друзья будут рассказывать их семья, что они видели”, — говорит волонтер.

Иностранным гостям бойцы нацгвардии показывают последствия "русского мира" в селах, которые с первых часов оказались под оккупацией. На одном из подворий две ямы, оттуда эксгумировали супругов, погибших под российскими обстрелами. «Сосед пришел к людям и увидел их мертвыми. Во время оккупации он совершил похороны женщины и мужчины. Женщину спрятал рядом с мужчиной во дворе дома», – рассказывает историю боец.

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“Здесь произошли ужасные вещи. Мы видим много разрушенных домов. Они полны вещей и одежд гражданских. Люди, наверное, очень быстро покинули свои дома. Мы даже видели могилы, которые выкопали соседи для своих друзей. Впоследствии солдаты им помогали достойно похоронить погибших” – говорит Саймон.

Для военнослужащих и местных иностранных друзей привезли гуманитарную помощь. Разгружают в здание, которое оккупанты использовали как застенку. “На дверях вырезаны окошки. То есть за людьми был присмотр. Их через эти окошки кормили. Это была как тюрьма. Людей принуждали, чтобы работали на них”, — рассказывает староста села.

Больше всего гостей поразило самое знакомство с нашими военными. “Очень грустно видеть испытания, выпавшие украинским воинам. Но они остаются такими храбрыми, дружескими и такими теплыми сердцами, что для меня было настоящей честью познакомиться с ними, поговорить, обнять их. Впечатляет, какие эти молодые ребята, моего возраста, мотивированы. Они защищают Украину и Европу”, — говорит волонтер из Германии Тамара.

Немецким волонтерам военные показали и харьковский район – Северную Салтовку, с первых дней принявший на себя удары россиян. До большой войны здесь проживало почти 600 тысяч человек, ныне почти каждый дом истерзан обстрелами. “Когда ты ходишь по этим местам и все видишь своими глазами, то это очень отличается от того, что показывают по телевизору или в Интернете. И эти храбрые парни и мужчины, такие молодые, должны продолжать бороться! Я хочу дать им надежду”, – отмечает один из гостей.

Немецкие гости обещали вернуться и продолжать собирать гуманитарную помощь. А самое главное – они будут рассказывать правду о войне в Украине у себя на родине.

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