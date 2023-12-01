Немецкий волонтер рассказал, как забастовщики задержали гуманитарку для Украины и раскритиковал поляков

Блокада на польско-украинской границе длится около месяца. Сейчас поляки не пускают украинские фуры на пунктах пропуска Ягодин, Краковец, Рава-Русская и Шегини. С сегодняшнего дня к ним присоединились и словацкие перевозчики.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Украинские водители посреди поля вынуждены сидеть уже почти месяц. Сейчас перевозчики решили пойти к польским забастовщикам, чтобы с глазу на глаз поговорить. Несколько сотен водителей шли пешком по полям – с паркингов до границы 5-6 километров. Однако в поле их перестрелила полиция и дальше не пустила.

Украинские водители

Польские забастовщики задерживают даже гуманитарный груз, также опасный и скоропортящийся. Хотя в начале блокады уверяли, что будут пропускать такие фуры вне очереди. Международные благотворительные фонды, которые передают помощь украинцам, не могут доставить через границу грузы. ТСН связалась с руководителем одной такой организации из Германии.

"Он уехал в понедельник, а в среду мы получили звонок, что он не может пересечь границу. Многие месяцы после начала войны поляки говорили, что немцы ничего не делают для Украины. Но для украинцев поляки были как братья и сестры, и в начале они делали все, что могли. Но сейчас похоже, что деньги становятся важнее", — говорит руководитель благотворительной организации из Германии Томас Кретшманн.

Томас Кретшманн.

Украинские водители мерзнут и живут в ужасающих условиях. Из-за действий поляков они даже объявили голодовку. Ситуация сдвинулась с места, когда приехали представители украинского консульства. Они поговорили с польскими забастовщиками и вроде бы пришли к определенному консенсусу.

"Добились мы таких изменений, что ежечасно выезжает семь машин с одного паркинга, 7 машин — с другой. Гуманитарный груз идет без ограничения. До воскресенья до 12 часов дня. Там дальше будет у них какое-то заседание. И после этого будут какие-то другие изменения", – говорит перевозчик Любомир Гуменчук.

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Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".

Также сообщалось, что 1 декабря в 16:00 к блокированию границы присоединится еще одна страна – Словакия.

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