"Немного затопило": зачем Россия лжет о последствиях подрыва Каховской ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС российские пропагандисты старательно навязают мнение, что информация об огромном масштабе крушения – это абсолютный фейк. Мол, ничего старшего не случилось. На фоне того, что другая часть российских пропагандистов традиционно перевела вину на ВСУ, заявления о "незначительных" повреждениях выглядят странными.

В комментарии для ТСН.ua украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко разъяснил, что именно сейчас преследуют россияне с помощью своей очередной лжи.

"Они понимают, что никто не поверит в то, что Каховскую ГЭС взорвали ВСУ", — говорит Александр Коваленко.

Но продолжает: "Россияне уже давно потеряли доверие. Умаляют масштаб разрушений потому, что понимают – будут последствия. Последствия будут в любом случае, потому что, согласно Женевской конвенции это преступление неизбирательного типа, оно приравнивается к нанесению ударов оружием массового поражения. Последствия могут быть достаточно серьезными, поэтому россияне и пытаются сбавлять масштаб катастрофы, мол, ну что-то там произошло, немного затопило, воде сойдет и все".

Напомним, что гауляйтер оккупированной части Херсонщины, предатель и коллаборант Владимир Сальдо на фоне затопленного дворца культуры в Новй Каховке заявил, что местные "продолжают обычную жизнь".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.