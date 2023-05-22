"Немножко разделить РФ на кусочки": боец РДК рассказал, зачем воюет на стороне Украины

Боец РДК выступает за создание Соединенных штатов Сибири и независимость своего региона от Москвы.

Боец Российского добровольческого корпуса "Славик" рассказал, как оказался в Украине и почему решил воевать на нашей стороне против российских оккупантов – своих соотечественников.

Об этом сообщает ТСН.

Боец рассказал, что украинские пограничники "были в шоке" от такого количества россиян, заявивших о желании воевать против путинского режима.

"Пограничники были шокированы. Мы были первой большой группой россиян. Не могу сказать сколько — десятки, которые легально пересекали границу с начала полномасштабки. Они (украинские пограничники — Ред.) такие: "Что? Все россияне?" Ну да! Сказали, что мы воевать едем. Они были удивлены, очень", — вспоминает "Славик".

Прежде чем дать россиянину оружие, украинские спецслужбы тщательно его проверили.

"Два полиграфа, психологические тесты, два месяца под прослушиванием. Взяли цифровую копию телефона, заставили снять пароли", – говорит боец Российского добровольческого корпуса.

Славик уверяет, что его цель – "немножко разделить Россию на кусочки".

"В следующий раз в Россию только на танках. Эти люди не уйдут сами. Они ва-банк пошли. Все. Только сила. Хотя наша цель – подразделить ее немножечко на кусочки. Я вот "топлю" за Соединенные штаты Сибири. Я сибиряк. Пусть у нас будет свое государство, которе было у нас аж полгода в свое время. А Украина пусть живет и процветает", – подытожил он.

Напомним, что сегодня, 22 мая, добровольцы легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса подтвердили пересечение украинско-российской границы.

Добровольцы объяснили, что их цель — создание демилитаризованной зоны вдоль украинско-российской границы.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет "непосредственного отношения" к происходящим в Белгородской области событиям.

ТСН.ua собрал все, что известно о событиях в Белгородской области 22 мая.

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