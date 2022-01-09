Ненастье в Украине: Харьков и Днепр сковал лед, а Киева будет засыпать снегом до утра

Ненастье в Украине: Харьков и Днепр сковал лед, а Киева будет засыпать снегом до утра

Ненастье усложнило проезд транспорта, возросло количество ДТП.

Вьюга с мокрым снегом и гололедицей — в Украине резко ухудшилась погода. Сильный снег с налипаниями с самого утра пошел практически во всех областях, а кое-где его слой достиг уже 15 сантиметров. Из-за гололеда выросло и количество аварий на дорогах.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН из разных областей.

На Харьковщине из-за ледяного дождя сковало движение на областных дорогах, трасса превратилась в каток. Водители ехали со скоростью до тридцати километров в час, иначе машину просто заносило.

Как это и случилось на Киевской трассе – автомобиль развернулось на триста шестьдесят градусов и занесло на встречную, водитель чудом уцелел. А на трассе Харьков-Чугуев трижды вызвали спасателей в помощь, чтобы вытащить машины из кювета. В то время патрульные через несколько часов зафиксировали до десятка аварии, обошлось без пострадавших.

Ледяной дождь завершился уже через несколько часов, впрочем, по прогнозам синоптиков, осадки продолжатся ночью.

На центральной улице Житомира – Михайловской, многолюдно. Снежить начало утром, самый мощный снегопад был в обед. В общем, насыпало местами до 30 см снега.

Из-за мощного снегопада есть несколько ДТП. Так на трассе Киев-Ковель рейсовый автобус сообщением Киев Дубровица, попал в сугроб и съехал в кювет. В автобусе в тот момент было 17 пассажиров, никто не пострадал. Также масштабная авария произошла под Житомиром, между селами Перлявка и Тетеревка. На дороге столкнулись сразу три автомобиля. Из-за этого ДТП на дороге образовалась несколькометровая тянучка.

Дороги по области расчищают 90 единиц спецтехники. Коммунальщики говорят, что заступили на круглосуточное дежурство. За пол сутки только в Житомире на дороги высыпали 200 тонн противогололедных средств.

Ненастье накрыло Виннитчину, там обильный снегопад парализовал большинство трасс региона. На скользкой и заснеженной дороге машины вылетали за встречную и падали в кювет. Самая масштабная авария произошла вблизи городка Тывров. 31-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Три человека, находившиеся в легковушке, среди которых женщина, погибли на месте.

Ледяной дождь наделал бед и на Днепропетровщине. На трассе вблизи областного центра маршрутка врезалась в грузовик. Водитель буса и трое пассажиров получили травмы. 71-летнего мужчину, женщин 65 и 55 лет, и 34-летнего водителя маршрутки доставили на обследование в больницу.

В самом Днепре многочисленны ДТП. Дождь, падавший при минусовой температуре, мгновенно превратил дороги в катки. Автомобили буквально кружились на путях. Разворачивало и большие автобусы и трамваи. Кое-где движение транспорта было заблокировано через скользкие дороги.

После обеда температура повысилась, дорожные службы посыпают пути, так что ситуация улучшилась. Впрочем водителей все равно просят не ехать без необходимости.

А в Киеве снег начался после обеда. И сразу, особенно на трассах, произошло несколько ДТП. Но город не превратился в сплошные пробки, как это бывает в подобных ненастьях. По словам дорожников коллапса удалось избежать потому, что сегодня еще выходной день и в Киеве гораздо меньше машин, чем в будние дни.

По данным КГГА, с утра дороги от снега убирало 140 снегоуборочных машин. По всему Киеву работало и 330 коммунальщиков, которые вручную убирали снег.

Но на самом деле, хотя сегодня в Киеве транспортного коллапса удалось избежать, завтра нужно быть крайне осторожными. По данным синоптиков, в Киеве будет снежить всю ночь. Перестанет только к утру, но сразу похолодает. К вечеру будет до 4 градусов мороза и дороги покроются гололедицей.

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