Ненавидят Путина, боятся "освобождения" и просятся в Украину: как живут жители Суджи на Курщине

В Курской области Москва безжалостно забрасывает своих же граждан многотонными КАБами. Полностью отрезав городки и села от электричества и воды.

В Курщине побывал корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

Какая ситуация у Суджи

Украинские военные на Курщине помогают местным лекарствам и другим гуманитарным грузам.

"Десантируемся в Судже, ставим украинский сапог на российскую территорию. В воздухе постоянно висят российские разведывательные дроны. После них прилетают — в лучшем случае FPV, а в худшем — авиабомбы. Здание местного военкомата дымит от удара КАБа", — говорит Андрей Цаплиенко.

Сужа

На месте памятника Ленину в Судже – украинский флаг. А на постаменте импровизирована фотовыставка, организованная военными корреспондентами "ТРО-медиа". На фото – то, что делает российская армия на украинской территории. Для того чтобы местное население знало, что творят рашисты на украинской земле. Украинские военные утверждают, – памятник Ленину развалили не ВСУ, а российский боеприпас. Более того, комендатура Суджи сохраняет неприкосновенной символику, которая однозначно враждебна для украинцев. К примеру, венки в цветах флага российских военных преступников.

"Украинская сторона придерживается международного права. Поэтому мы не трогаем их памятники и их символику", — говорит Алексей Дмитрашковский, офицер украинской группировки в Курской области.

Сужа

В районном отделении российской полиции все пропитано советщиной. Такое впечатление, что они здесь культивируют все то, что мы хотим избавиться с 91-го года. На стене учебного заведения – табличка с портретом погибшего российского оккупанта. Украинские военные этого не трогают, в отличие от оккупантов.

Большая часть Суджи уцелела. Украинская военная комендатура взяла под защиту заброшенные жилые дома со всем имуществом внутри. Местные уже знают, кому нужно жаловаться на грабителей.

Исключение – магазины и супермаркеты. Гражданским в Судже позволяют забирать оттуда продукты и медикаменты. Сейчас россияне накрывают город и КАБами, и ФПВ-дронами, каждую ночь местные вынуждены прятаться по подвалам.

Украина не уничтожает русскую символику в отличие от российских окупантов

Что говорят жители Суджи

Бомбоубежище местного интерната стало временным убежищем для тех, кого не эвакуировали из Суджи российские власти.

"Напротив военкомата администрация. Уже было разрушено и снова попало. Непонятно, зачем. Никого там нет", — говорит местная жительница Ульяна Кливер.

Ночь люди проводят в бомбоубежище. Днем, держась вместе, живут в интернатских палатах. Здесь их осматривают украинские медики. Сюда приносят гуманитарку военные.

В местных понемногу уже наступает прозрение, почему к ним пришла война.

"Не нужно было захватывать территорию вашу. Это основная причина. Они захватили, наши, и пошло-поехало", — говорит Зоя Фурсова, местная жительница.

Зоя откровенно говорит о том, о чем другие даже боятся подумать. Она скрывается здесь с Ульяной, своей не менее откровенной внучкой.

"Мы начали СВО, и с четырнадцатого года это просто ужас, и этого в принципе не должно было произойти. Потому что в чем Украина виновата? За что мы воюем, никто не знает", — говорит Ульяна.

Жители Суджи

Зоя и Ульяна умоляют эвакуировать их в Украину. Таких, как они, в Судже не менее десятка.

"В России сразу, как узнали, что мы говорим, что нас не оскорбляют украинцы, назвали нас изменниками. А как иначе? И для меня нет вариантов даже возвращаться в Россию, потому что сразу там начнут давить корреспонденты и, возможно, даже ФСБ", – говорит Ульяна.

Ульяна Кливер.

Украинцы контролируют около 1200 квадратных километров территории Курской области. Несмотря на громкие заявления, российская армия не вернула себе контроль ни над одним из населенных пунктов, которые заняли украинские Силы. Проникнутые пропагандой местные с испуга прятались в кусты.

"Ну, конечно, сначала мы испугались. Ну, как вы думаете? Если нас научили, что фашисты едут. Мы попадали в чертополохи. А ваши, конечно, смеялись, потому что мы в кустах все ползали. Конечно, испугались. А потом познакомились. Нормальные, хорошие люди", - говорит местная.

Украинские военные врачи спасли мать и младенца на Курщине

Военные ежедневно доставляют гуманитарку по российским селам. В селах под украинским контролем остается значительная часть местных жителей - сорок три человека, из них четыре ребенка.

Один из этих четырех малышей появился на свет благодаря украинским военным врачам.

"Очень хорошо. Не то что хорошо, а очень. Вообще. Наши пусть это услышат. Такого отношения вообще не было. К нам хоть раз россияне приехали? Нет. Честно говорю. Помогли родить здесь. Дочка могла бы во время родов умереть", - говорит Елена Фурсова, местная жительница.

Молодая мама с младенцем, которых спасли украинцы, говорит, что родила преждевременно.

На знаменитый суджанский ледовый стадион прилетел российский КАБ. Следовательно, местные жители понимают, когда российская армия будет наступать, она перемелет их вместе с их городом. Детский сад "Радуга" россияне атаковали "шахедами". Судя по тому, что внутри все остается нетронутым, военных здесь тоже не было.

"Это же не ваши. Наши", - говорит Олег Скрипник, местный житель.

"Путин бросил нас, оставил. Подавить его надо. Поймать и подавить нашего президента. Я бы его просто разорвала", - говорят жители Суджи.

Момент просветления жителям Суджи и соседних поселков может стоить очень дорого, когда на эти территории вернется российская власть.

"Я очень волнуюсь, что наступит такой момент, когда Россия захочет отвоевать эту землю, чтобы не повторилась история с Авдеевкой, когда они применят метод выжженной земли. Когда будут сносить дома. и эти жители просто погибнут. Честно говоря, мне их очень жаль", - говорит Алексей Дмитрашковский, офицер украинской группировки.

Одна из задач украинского присутствия в Курской области - оттянуть на себя оккупантов из Донецкой области, - пока остается невыполненной. Но есть и другие, менее очевидные. Общение с жителями Суджи свидетельствует - их сознание изменилось. А это уже результат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РФ бомбит Сужу! Россияне стали понимать! ВСУ помогает! Эксклюзивный репортаж Цаплиенко

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