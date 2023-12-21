Необратимые изменения в легких: чем опасен грипп и как лечить коронавирус – интервью с Ольгой Голубовской

Инфекционист напоминает, что пандемия еще не закончилась, а в больницах много тяжелых больных.

В Украине продолжает расти количество больных коронавирусом и гриппом. Люди болеют целыми семьями, а в больницах фиксируют рост числа тяжелых больных.

Насколько коварна болезнь, есть ли у нас достаточно лекарства против нее и ожидать ли новых эпидемий, обо всем этом сайту ТСН.ua рассказала в интервью врач-инфекционист, профессор Ольга Голубовская.

Ольга Голубовская

Коронавирус пытается стать сезонным

Как протекает коронавирус, стал ли он сезонным заболеванием, как и прогнозировалось? Насколько он сейчас опасен?

Начнем с того, что коронавирус никуда не делся. Действительно, с появлением варианта "Омикрон", летальность от него снизилась на 90%, но он остается очень опасным и малоизученным вирусом, который подвержен эпидемическому росту, что сейчас и проиходит.

У коронавируса практически отсутствует сезонность, что характерно для многих инфекционных болезней. То есть он в течение года, в любое время – летом, зимой, осенью, может повысить свою активность.

Да, коронавирус стремится стать сезонным, как это уже было с пандемическим гриппом в 2009-2010 годах. Этот грипп, напомню, стал сезонным. В том же направлении двигается и SARS-CoV-2, но дело в том, что никакая пандемия коронавируса еще не кончилась. Сама пандемия продолжается, и ВОЗ не объявляла о ее окончании, только о том, что закончилась чрезвычайная ситуация, связанная с пандемией, то есть только локдауны. Пандемия продолжается.

Много тяжелых больных и коварство "Омикрона"

Чем именно опасен штамм вируса "Омикрон"?

"Омикрон" отличается от предыдущих вариантов вируса тем, что дает тяжелые прогрессирующие пневмонии в значительно меньшем проценте случаев, но имеет такое плохое свойство, как проявлять и усугублять те проблемы, которые были у человека до заражения вирусом.

То есть вся сопутствующая патология проявляется или декомпенсируется уже на фоне ковида. А декомпенсация иногда бывает очень сложной, даже такой опасной, что медики, не могут с ней справиться.

Сейчас в больницах находится огромное количество больных с этой сопутствующей патологией. Их количество значительно выросло за последний месяц. У пациентов практически нет дыхательной недостаточности, но есть такие недуги, как: диабет, гипертония, тромбозы. Они создают очень неприятное состояние для больного, заставляя его длительно находиться в качестве пациента в стационаре медицинского учреждения.

Кроме коронавирусной инфекции, начался стремительный рост гриппа/коллаж ТСН.ua

Грипп и необратимые процессы в легких

А как насчет гриппа, он тоже присутствует?

Кроме коронавирусной инфекции, начался стремительный рост гриппа. Мы видим это по стационару – пациенты, туда попадающие уже нуждаются, к сожалению, именно в стационарном лечении.

Кстати, грипп, в отличие от коронавируса, более опасен – это очень стремительное и молниеносное заболевание. За короткий промежуток времени, буквально 3-4 дня, могут произойти необратимые изменения в легких.

Все медицинские специалисты хорошо это знают и понимают, поэтому тактика ведения больных хорошо отработана и описана во всех международных рекомендациях. Также и наш протокол лечения ковида содержит часть, где описано, как нужно вести больных ководом в период роста заболевания гриппом.

Легкие больного коронавирусом

Возможно ли остановить грипп?

В такие периоды очень важно иметь сплоченность между медиками и обществом. Ответственность врача – это правильно поставить диагноз. Также важно его поставить вовремя, но это уже зависит от человека, как быстро он обратился за помощью к врачу.

Затягивать с этим я не рекомендую. Особенно людям из группы риска они не должны сидеть дома и сбивать себе температуру, надеясь "оно само пройдет". Не пройдет! У нас сейчас есть отличное лечение обоих этих заболеваний, единственная проблема, которая остается – позднее обращение пациента за помощью и затягивание терапии направленной на угнетение вирусной нагрузки.

К чему следует готовиться и как защитить себя

По информации Минздрава, с октября 1,5 миллиона украинцев переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19. Как вы оцениваете такие масштабы? Такое количество больных – это много или мало?

Дело в том, что эта цифра не отражает реального количества заболевших людей. Она не показывает реальных масштабов ситуации, а просто цифра.

Здесь следует понимать, что мы живем во время войны, в очень сложных условиях. В любой момент может произойти что-то чрезвычайное и малоприятное, например, отключение света или закрытые аптеки. Поэтому все то, что нужно для людей из группы риска, нуждающихся в быстром диагнозе, следует держать у себя дома.

Например, быстрые тесты, запас противовирусных препаратов, которые выписал врач, а также лекарства, которыми можно их заменить в случае необходимости. Очень советую, держать все это дома. Ибо, когда начнется вспышка большого заболевания, нужно быть к этому готовым.

Чем оградить себя от опасной болезни/коллаж ТСН.ua

Спасение самих себя

Как вы посоветуете украинцам уберечься от гриппа, что нужно делать?

В США есть такая интересная практика, которую я поддерживаю обеими руками – когда начинается рост заболевания, больной американец может зайти в аптеку и прямо там сделать тест на коронавирус или грипп. Если тест положительный, то имеющий лицензию фармацевт сразу выдает пациенту препараты для лечения. Это очень важно.

Напомню, грипп за три дня может вызвать необратимые процессы в легких. Поэтому, если у вас подозрение на грипп или вы сделали экспресс-тест в домашних условиях и увидели, что у вас действительно грипп, то вам, извините, уже никакой врач для диагноза особо не нужен. Вы должны сразу принять соответствующие противовирусные препараты.

Именно такая тактика нужна и она очень действенна, потому что это массовое заболевание, и до каждого человека при такой ситуации врач элементарно может не дойти. Тем более в украинских реалиях, вы же сами видите, что у нас с каждым годом доступ к врачу сужается и все почему концентрируются на развитии экстренных медицинских служб, как в США и странах Европы. А, к сожалению, профилактическое направление в медицине уже практически и фундаментально утрачено.

Я же считаю, что правильно двигаться в направлении именно по предотвращению различных неприятных ситуаций. Согласитесь, что лучше вовремя диагностировать и вылечить у человека гепатит, чем через 20 лет делать трансплантацию. К сожалению, у нас реформы проводят так, как их кто-то придумал. А мы соответственно повлиять на это не можем, поэтому нам нужно просто адаптироваться и самостоятельно спасать свои жизни и родных людей.

Очередь в аптеке / Фото: ТСН.ua

Не доводить до реанимации, почему это важно

Вы упомянули о тестах, но они не всегда показывают положительный коронавирус, особенно, если речь идет о разновидностях "Омикрона". Как вы рекомендуете действовать в такой ситуации?

Да, совершенно верно, тесты не всегда могут определить наличие вируса. Но здесь следует помнить, что в медицине ничего не бывает на 100%.

Конечно, любое исследование направлено на подтверждение диагноза: экспресс-тесты, ПЦР-тесты и другие. Все они направлены на подтверждение нашего диагноза, но не исключают этот диагноз! Поэтому, конечно, если результат теста отрицательный, это уже дело врача. Именно он должен определиться с диагнозом.

В большинстве случаев, у больных положительные тесты. Врачи должны сразу принять соответствующие меры, поскольку в инфекционной патологии важны как профилактика самого заболевания за счет противоэпидемиологических мероприятий, иммунопрофилактики, так и профилактика тяжелого течения заболевания.

Важно, не довести ситуацию с больным до реанимации / коллаж ТСН.ua

А такая профилактика возможна только тогда, когда мы заранее принимаем соответствующую терапию. Если же начинать лечить больных с реанимацией, как это делалось во всем мире с коронавирусом, тогда и "эффект" такой терапии соответствующий. Нам как раз нужно не доводить ситуацию до реанимации!

Кстати, чтобы донести до общества этот тезис, нам пришлось приложить немало усилий. Во время активной фазы коронавируса создавалось впечатление, что все понемногу сошли с ума. Все почему-то бросились покупать дыхательные аппараты и никто не думал ни о каком лечении. Было большое противодействие с врачами на всех уровнях, чтобы позже наконец понять, что правильный именно такой подход.

Вирусы, которые мутируют и невидимые для тестов

Какие штаммы циркулируют в Украине, чем они отличаются?

У нас циркулирует вариант "Омикрон", как и во всем мире. А еще очень много его разных субвариантов, с красивыми и страшными названиями – "Кракен", "Пирола" и другие. Но эти названия нам ни о чем не говорят. Пока нет новых вариантов вирусов, которые вызывали бы обеспокоенность у специалистов.

Существует классификация вирусов SARS-CoV-2, где прописаны их варианты, которые вызывают опасность – очень легко передаются от человека к человеку и иногда избегают диагностических тестов, имеют мутацию, могут быть немного толерантны и устойчивы к лечению. Но новых вариантов нет, все касается только "Омикрона". Его субварианты генетически отличаются между собой и имеют некоторые особенности в скорости распространения, но на клиническое течение заболевания они не влияют.

Тесты не всегда "видят" вирус/коллаж ТСН.ua

Лекарство от коронавируса: когда его нужно принимать

Как сейчас лечат коронавирус? Появилось ли действенное лекарство?

Да, лекарство есть. Мы с самого начала создали протокол лечения коронавируса. Тогда, кстати, на этот счет были большие споры, даже в эту тему вмешивались народные депутаты. Я, кстати, так и не поняла, зачем они это делали, влезая в исключительно медицинскую сферу…

Тем не менее, наш протокол лечения коронавируса полностью подтвердился на практике. Все, что мы к нему внесли, еще в апреле 2020 года уже перенесено ко всем рекомендациям международных институтов, как спасательные для жизни методы лечения. Важно, что мы это сделали сразу, еще более трех лет назад, опираясь на международный опыт.

Сейчас есть только проблема с широким доступом к отдельным противовирусным препаратам. Их, кстати, существует несколько видов. Эти препараты нам предоставляли в виде гуманитарной помощи, в том числе на уровень первичного звена медицины, семейным врачам, стационарам больниц.

Пока, к сожалению, нет доступа к препарату Ремдесивир, он на перерегистрации. Он себя очень хорошо зарекомендовал, отличный препарат и входит во все рекомендации. По эффективности он на втором месте после известного американского препарата Паксловид, который считается самым эффективным, и уже скоро будет у нас в аптеках. Препарат действует именно на вирус и ни на что большее.

Также есть другие способы терапии, противовирусные препараты, в инструкциях которых прописано назначение. Не отстают и отечественные производители, возможно, эти препараты менее эффективны, но для широкого использования очень неплохие.

Препараты от коронавируса у медиков есть / Фото: Pexels

Кладбище из пациентов, которых можно было спасти

Как же избежать осложнений и смертей?

Наша задача – воздействуя на вирус, помогать иммунной системе полностью от него избавиться, без негативных последствий. А лечение инфицированных больных имеет две цели. Первая и глобальная цель: чтобы человек, заболевший, не умер. Вторая цель: чтобы человек поправился без последствий. А обе цели достигаются только своевременно назначенным лечением.

Если лечение назначено несвоевременно, например, было начато уже в реанимации, тогда мы получим большое количество ужаса, который пережили в начале пандемии, и целые кладбища из пациентов, которых можно было бы спасти, но, к сожалению, никто не слушал специалистов. Тогда шла длительная война с медицинскими специалистами на всех уровнях. Причем это было не только у нас, но и в большинстве стран мира.

Кстати, в Украине, я считаю, что как раз СНБО сыграл одну из решающих ролей в том, что украинские медики вышли из коронавирусной истории не хуже посреди всей разрухи. И наша госпитальная летальность не достигала того уровня, как в Италии, Испании и США, где людей хоронили тысячами.

Осложнения: дыхательная недостаточность у малышей

Многих интересует, какие во время коронавируса симптомы у детей?

Лучше об этом спросить у детских врачей. Но думаю, что у детей коронавирус сопровождается именно высокой температурой тела, потому что дети всегда болеют. А все остальное происходит так же, как и у взрослых.

Тяжелых случаев у детей меньше, чем у взрослых, имеющих кучу сопутствующих патологий. Декомпенсация сопутствующих состояний у детей в меньшей степени развита, но дыхательная недостаточность, к сожалению, может быть, особенно, у маленьких детей в возрасте до 1 и полугода. У этой возрастной группы могут возникать очень сложные течения заболевания.

У детей может быть высокая температура / Фото: pixabay.com

Две недели плюс реабилитация

Сколько длится коронавирус?

У нас некоторые люди находились и по три месяца в больнице, а затем еще год восстанавливались после болезни. Но в целом, у среднестатистического человека, как правило, эта болезнь длится до двух недель. Коронавирус – это системное иммунное заболевание и после него реабилитация достаточно сложная.

Вообще если человек болен, то нужно себя оберегать от лишних нагрузок, а с коронавирусом тем более. Так как во время болезни поражаются практически все органы, организм человека истощен, особенно у тех, кто входит в группу риска. Бороться с возбудителем им сложно, тем более если они не принимают дополнительные противовирусные средства. Поэтому человек болеет в среднем до двух недель – 10-14 дней. Это если без осложнений, а пневмония, конечно, дольше держится.

Слабость и плохая память

А какие именно бывают усложнения?

У пациентов клиническое выздоровление наступает раньше, а вот морфологические изменения в легких могут до года сохраняться. Успокою, они ни на что не влияет, это просто цепочка обратного развития в легких, но она может продолжаться длительное время.

По статистике, после болезни, 25-30 пациентов страдают постковидными расстройствами – слабость, всяческие когнитивные нарушения, плохая память. То есть человек не может вернуться в обычное для себя состояние. Чтобы минимизировать эти факторы, требуется своевременная противовирусная терапия.

Постковидные расстройства – слабость и плохая память / Фото: Associated Press

Самые опасные дни болезни

Правда ли, что у коронавируса есть самые опасные дни? Какие именно эти дни, и как нужно действовать?

Да, если человек уже заболел, то опасные дни есть. Просто само течение коронавирусной инфекции очень своеобразно. Начальный период – это первая неделя от появления клинических симптомов, она обычно соответствует обычному ОРВИ, а вот после второй недели начинается самое неприятное – фаза иммунных нарушений, приводящих к развитию прогрессирующей дыхательной недостаточности.

Это, кстати, было для нас очень большой проблемой, поскольку становилось основной причиной смерти пациентов до появления варианта "Омикрон". Когда он появился, то количество людей, входящих в эту иммунологическую фазу, стало намного меньше, но "Омикрон" имеет другие негативные особенности, о которых я уже рассказала.

Опасные дни во время коронавируса

"У пациента нет температуры" – это не показатель

Почему важно своевременное лечение и какие ошибки совершают врачи?

Чтобы человек не входил в иммунологическую фазу – необходимо своевременное лечение. При раннем назначении противовирусного эффективного лечения риск развития этих осложнений снижается практически на 90%.

Это, я считаю, поразительная цифра, но до сих пор нам так и никто не объяснил, на каких основаниях были все эти споры, в том числе на глобальном уровне по поводу противовирусной терапии. Ведь по закономерности развития инфекционного процесса влиять на возбудитель болезни следует с ее первого дня.

Некоторые врачи говорят, мол, я не назначаю с первого дня противовирусную терапию, и никто от этого не умер. Но так говорят врачи из амбулаторного звена, они не видят больных в стационаре. А я лично видела этих больных, они умерли именно потому, что тогда была такая неправильна тактика. Такого допускать нельзя.

Если речь идет о заболевании, которое гипотетически для этого конкретного больного из группы риска может закончиться трагически, то нужно назначать противовирусный препарат с первых дней! У врачей есть по этому поводу определенные барьеры, они говорят: "Так больной же себя прекрасно чувствует и температура у него не высокая". Это неправильная тактика, ошибочная.

Коронавирус от гриппа отличается тем, что температура тела больного не является критерием тяжести коронавирусной болезни. Можно иметь температуру 39-40 и нормально поправиться после этого, а можно вообще без температуры не поправиться и все закончится трагически. Все это должны знать и понимать врачи.

Не важно, сколько прививок у пациента, – его нужно спасать

Относительно вакцин от коронавируса до сих пор продолжаются дискуссии. Насколько они действенны? Действительно ли вакцинированные не болеют или переносят заболевание легче?

Такого никогда не было, чтобы вакцинированные не болели. Кстати, я всегда говорю, если человек уже заболел, то привит он или нет – совсем неважно для тактики ведения такого больного. Его нужно вести, как невакцинированного. Или вообще не обращать внимание на статус с вакцинацией.

К сожалению, было и такое, что наши коллеги-медики попадали в отделение в очень тяжелом состоянии, а некоторые умирали, хотя были полностью вакцинированы. Когда мы спрашивали у коллег, а почему вы так долго тянули до последнего, они отвечали, что были уверены – имеют все прививки и надеялись, что все будет хорошо. А так не вышло. Поэтому, если человек заболел, его нужно лечить, без всякого обострения внимания – привит он или нет.

Да, прививка облегчает течение болезни, особенно у людей из группы риска, но когда у человека появляются первые симптомы, мы просто не знаем, как это будет развиваться дальше. Поэтому наша задача воздействуя на возбудитель болезни, минимизировать риски тяжелого ее течения.

Если человек уже заболел, то привит он или нет – совсем неважно для тактики ведения больного / Фото: Associated Press

Был ли в вашей практике человек, переболевший коронавирусом несколько раз?

Да. Были больные, переболевшие коронавирусом по 3-4 раза. Есть такие, которые уже даже не фиксируют эти случаи за три года. Думаю, что все украинцы уже переболели коронавирусом по несколько раз.

Нужно принимать не антибиотик

Помогают ли антибиотики при коронавирусе?

Только тогда, когда присоединяется бактериальная флора. Вот, кстати, выпить антибиотик – для наших людей почему-то за выигрышки, пьют его на всякий случай и даже никто не спорит. Но когда речь идет о противовирусной терапии, люди об этом забывают.

Вирусы – это гораздо опаснее, чем бактерии! Они очень быстро и буйно размножаются, возникают целые их армады. И просто не дают нам никаких шансов. Но почему-то выпить противовирусный препарат, у людей возникает куча барьеров, а вот выпить на всякий случай и просто так любой антибиотик – без проблем. Таков вот парадокс, который совершенно искусственно создан.

Коронавирус не часто дает бактериальные осложнения. Мы назначаем антибиотики только тогда, когда у больного есть признаки бактериальной суперинфекции.

Антибиотик – когда его нужно принимать

Каких инфекций ждать украинцам

Какие инфекции еще угрожают Украине? Прогнозируются ли какие-то новые вспышки. К примеру, много говорят об аденовирусах и скарлатине?

Да, вспышки инфекций будут. Сейчас многие дети болеют скарлатиной. Причин для этого достаточно. Украина с 1991 года просто не вылезает из всяческих эпидемий!

Все началось с дифтерии, причем вообще беспрецедентной. Даже в мировой практике не была описана такая эпидемия дифтерии, которую пережила Украина. Это продолжается просто без конца…

А что известно о вспышках кори?

Украина пережила три эпидемии кори, очень тяжелых. Последняя, кстати, попала в тройку мировых лидеров, после Мадагаскара и Филиппин. Столько людей погибло на ровном месте...

Такое случилось потому, что есть закономерности развития эпидемиологического процесса, а если их не соблюдать, то это искусственно раздутая эпидемия.

Последняя эпидемия кори совпала с реформой системы здравоохранения. Тогда дошло до того, что наши люди в самый заразный период, с сыпями на теле, ездили в общественном транспорте в поисках больницы, чтобы получить помощь. Это было просто ужасно и бездумно.

Я лично приезжала на консультацию в одну часную клинику. Там была огромная очередь, весь коридор заполнен людьми, а среди них был один мужчина с яркой сыпью кори на теле. Он ждал, чтобы попасть ко мне на консультацию. Это же просто полный бред!

А все это – итог развала целого института санитарно-эпидемиологической службы, вроде бы из-за коррупции. Так это объяснили людям, и они это проглотили. У нас больше не стало санврачей. Тех, кто контролировал бы ситуацию и рассказывал людям об элементарных вещах: как себя вести во время эпидемии кори и что с сыпью на теле не стоит ездить в транспорте. Людям рассказали о какой-то коррупции и все. Но какие же взятки могли брать эпидемиологи, постоянно работающие в очагах эпидемий? Взятки брали совсем другие люди. Но ликвидировали почему именно эпидемиологов. Как говорится: ломать – не строить.

Инфекционная болезнь корь / Фото: Freepik

Поэтому, к сожалению, у нас будут новые вспышки гепатита А, вспышки лептоспироза, желудочные инфекции и многое другое. Самое страшное, что за этими вспышками уже некому следить, некому вести практические расследования, некому их регистрировать в таком количестве. И самое неприятное, что все это скрывается от людей, повторяю: скрывается! А между тем переводят инфекционную патологию в неинфекционную. Мой совет: люди должны это понимать и помогать себе сами.

Осведомленность и своевременное лечение

Что вы посоветуете для профилактики, чтобы не заболеть?

Прежде всего, мы не можем не болеть инфекционными заболеваниями, это просто невозможно, и абсолютно нормально.

Когда затяжными локдаунами мы оградили себя от контактов с микробами на пару лет, то расплата за это мгновенно наступила после снятия ограничений.

У нас в прошлом году начался рост респираторно-синцитиальной инфекции. А в США более половины госпитализаций в отделение реанимаций детей в возрасте до года были обусловлены именно этим заболеванием. Почему? Потому что два года никто не контактировал с этой инфекцией, а иммунитет очень кратковременный – несколько месяцев. А когда ослабили локдауны и люди стали общаться больше между собой, сразу последовал всплеск этого заболевания. Да и аденовирусы были. Особенно в военных коллективах возможны такие вспышки.

Когда продолжается социальный кризис, то, конечно, инфекции будут распространяться. Это однозначно, потому что это законы природы. Поэтому люди должны следить за своим здоровьем. А также понимать, что они могут заболеть, но главное – переболеть не тяжело и без последствий.

Нужно своевременно обращаться к врачу/Фото: Unsplash

Достичь этого можно только своевременным лечением, а для этого нужно иметь хорошего врача, знать свою сопутствующую патологию и воздействовать на патологию.

У нас огромное количество людей просто не знают, что у них сахарный диабет! А это работа врачей, они должны рассказывать пациентам, обращать на это внимание. Да, человек может спокойно жить с сахарным диабетом, нормально себя чувствовать, но когда наступает развитие инфекционного процесса, оказывается, что организм такого человека не справляется с вирусом и наступают все неприятные декомпенсации.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что Украину атакуют коронавирус, аденовирус и скарлатина: чем опасны эти болезни и каковы их симптомы.

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