Необратимые процессы в легких: инфекционистка предупредила об опасной болезни

Медик подчеркнула, что грипп может очень стремительно возникать.

Врач-инфекционист, профессор Ольга Голубовская предупредила, что в этом году грипп гораздо опаснее коронавируса.

Об этом она сообщила в интервью ТСН.ua.

Голубовская подчеркнула, что грипп очень опасен, а заболевание стремительно возникает.

"Кстати, грипп, в отличие от ковида, более опасен - это очень стремительное и молниеносное заболевание. За короткий промежуток времени, буквально 3-4 дня, могут произойти необратимые изменения в легких. Все медицинские специалисты это хорошо знают и понимают, поэтому тактика ведения больных хорошо отработана и описана во всех международных рекомендациях. Также и наш протокол лечения ковида содержит часть, где описано, как нужно вести больных ковидом в период роста заболевания гриппом", - пояснила она.

Напомним, в Украине фиксируют рост заболеваемости COVID, гриппом и ОРВИ.

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