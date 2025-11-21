"Необычно, что можно ходить в полный рост": шокирующая история военного, непрерывно пробывшего 471 день в окопе

Военнослужащий Сергей Тищенко / © ТСН

Сергей Тищенко, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады (30 ОМБр) Вооруженных сил Украины, установил уникальный антирекорд — он провел 471 день непрерывно на одной боевой позиции в Донецкой области, исполняя обязанности боевого медика взвода.

Сергей на псевдо «Ветер» в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко рассказал о шокирующих реалиях окопной войны и о своем выживании.

Он зашел на позицию 13 августа 2024, а вышел недавно — 28 октября. После стабилизационного лечения военный ныне находится в 30-дневном отпуске. Сергей говорит, что сейчас адаптируется к обществу. По его словам, наиболее необычно, что можно спокойно ходить в полный рост:

«У нас, к сожалению, было так, что в начале вообще высота помещения, где мы находились, была в некоторых местах полтора метра, а в некоторых местах только так, что можно, ну разве что на коленях пролезть. Нам немного разрушили это место, где была высота полтора метра, и месяцев три-четыре мы должны были на коленях ползать. Потом уже для своего комфорта начали работать. К тому времени, слава Богу, была возможность копать, прокопали себе более или менее, чтобы можно было ходить. Постепенно все это делалось, потому что сам процесс копания несложный — копать и все. А вот вынести уже накопанную землю – это было тяжелее всего. Мы объединяли это при доставке продуктов, одновременно высыпали землю».

Военнослужащий Сергей Тищенко / © ТСН

Военный объясняет: мало того, что выбросить эту землю нужно было осторожно, а еще выбрать безопасное место. Потому что враг, видящий малейшие изменения ландшафта, начинает туда атаковать.

«Поэтому надо было продумывать даже, куда именно выбросить эту землю. Мы накопали определенное количество мешков, которое помещается в окопе, и ждем. Все это делалось только ночью. Поэтому день покопали, пока, условно, свободное время было, пока не было штурмов. И ночью потом выбрасывали этих 10, 15, 20, 30 мешков – сколько накопали», – рассказывает Сергей.

Он добавляет, что на позиции в последнее время военных было четверо:

Реклама

«До этого было пятеро. Еще раньше, как только в начале было, и восемь, и девять человек. Но потом все уменьшалось. И ребята уже были ранены, выводили раненых».

