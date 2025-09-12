Необычно сдался в плен: история российского оккупанта, который воевал "за брата" и плакал перед дроном

Оккупант сдается в плен / © ТСН

Целый блокбастер о выводе в плен россиянина удалось заснять бойцам 10 бригады «Эдельвейс». Бесконтактный плен — не редкость на фронте, впрочем, эта история уникальна тем, что каждое движение наших бойцов и врагов было зафиксировано.

QR-код — бойцы подразделения сейчас собирают на пикап и будут благодарны вам за донаты на эту потребность.

QR-код для донатов / © ТСН

Поле — где-то на линии боевого соприкосновения. Сначала это выглядит, как куча мусора. Со временем мусор начинает шевелиться

Там оказалось аж двое оккупантов: Александр Карпович, ему 25 лет, и еще год назад он жил в Оленегорске и писал программы для бурильных установок. Имеет семью. Играл в футбол и ходил на борьбу. Потом — обокрал местного чиновника и вместо сидеть выбрал путь подписывать контракт. Даже мотив придумал.

«За брата отомстить двоюродному», — заявляет он.

Интервью с россиянином записали через несколько часов после видео, когда он в молитве складывал руки.

Украинский оператор дрона под псевдонимом «Лана» попыталась взять врага в плен.

«Ведем переписку с пи**ром, сбросили ему воду с посланием, а он пишет послание нам», — говорит она.

Россияне послание получают, но видно — начинают ссориться между собой. О втором из оккупантов известно мало — 19 лет, позывной «Жаба». Сдаваться — не хотел и доложил, что его напарник готов сдаться.

Вторую записку наши пилоты привязывают уже — к гранате. Этот намек оккупанты понимают лучше. Карпович в конце концов — идет-таки за дроном. «Жаба» — остается в поле, впоследствии его ликвидировали «сбросами».

Лана говорит — впоследствии пересмотрела интервью с пленным.

«Я его не узнала, потому что у нас на камере, ну, понятно, что человек там определенное время просидел в таких условиях, и я думала, ему лет 50, человек старшего возраста! А тут молодой парень чуть старше меня», — говорит военная.



Карпович теперь — собирается на обмен, и даже подозревает, что будет после этого: «Отсижу и вернусь к дочери, дочь подрастет, она поймет».

Умоляет других своих соотечественников — не подписывать контракты. И имеет — советы для тех, кто уже подписал: «Сдавайтесь, складывайте оружие и уходите с территории Украины».

