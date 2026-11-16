Необычно тёплый ноябрь с грозами и мокрым снегом: синоптики поразили своим прогнозом погоды

Синоптики рассказали о прогнозе погоды / © ТСН

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Дожди и возможные грозы, но температура будет оставаться значительно выше нормы — вот какая погода нас ждет на этой неделе. Синоптики удивляются столь необычно теплому ноябрю.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Поэтому в ближайшие дни в Украине столбики термометров могут подняться до +14 градусов, но без перепадов погоды не обойдётся, сообщают в «Укргидрометцентре».

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Когда начнутся дожди, туманы и мокрый снег

В понедельник в большинстве областей по-прежнему будет относительно сухая погода, однако со вторника дожди охватят почти всю территорию страны.

На севере и западе ожидается мокрый снег и туманы, которые будут снижать видимость до двухсот метров. Поэтому водителям на дорогах следует быть особенно осторожными!

Где будет теплее всего и когда похолодает

Температура будет оставаться довольно высокой для ноября:

Днём: температура воздуха будет подниматься до +3…+12 градусов , а местами на западе и юге — до +14 градусов тепла .

На выходных: станет прохладнее, ночью температура местами будет опускаться до нуля.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 16 НОЯБРЯ! Массированная атака на Днепр, коллапс в Киеве и визит принца Гарри

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