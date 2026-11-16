- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
Необычно тёплый ноябрь с грозами и мокрым снегом: синоптики поразили своим прогнозом погоды
Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какая погода ожидается в Украине на этой неделе: прогнозируется аномальное потепление до +14°, дожди, грозы, туманы и мокрый снег.
Дожди и возможные грозы, но температура будет оставаться значительно выше нормы — вот какая погода нас ждет на этой неделе. Синоптики удивляются столь необычно теплому ноябрю.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Поэтому в ближайшие дни в Украине столбики термометров могут подняться до +14 градусов, но без перепадов погоды не обойдётся, сообщают в «Укргидрометцентре».
Когда начнутся дожди, туманы и мокрый снег
В понедельник в большинстве областей по-прежнему будет относительно сухая погода, однако со вторника дожди охватят почти всю территорию страны.
На севере и западе ожидается мокрый снег и туманы, которые будут снижать видимость до двухсот метров. Поэтому водителям на дорогах следует быть особенно осторожными!
Где будет теплее всего и когда похолодает
Температура будет оставаться довольно высокой для ноября:
Днём: температура воздуха будет подниматься до +3…+12 градусов, а местами на западе и юге — до +14 градусов тепла.
На выходных: станет прохладнее, ночью температура местами будет опускаться до нуля.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 НОВОСТИ 16 НОЯБРЯ! Массированная атака на Днепр, коллапс в Киеве и визит принца Гарри