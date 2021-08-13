Необычное начало учебного года: 15 пар близнецов пойдут в первый класс в Шотландии (фото)

Необычное начало учебного года: 15 пар близнецов пойдут в первый класс в Шотландии (фото)

Инверклайд, что в Шотландии, известен близнецами.

В одном из районов Шотландии в школу впервые пойдут сразу 15 пар близнецов. Округ Инверклайд известен большим количеством двойняшек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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В прошлом году там в школы пошло только 9 пар первоклашек, а вот настоящий рекорд был установлен в 2015 году — тогда таких детей было аж 19 пар.

Школьники собрались вместе, чтобы сделать снимки на память, пообщались с прессой. Они рассказали, что надеются найти друзей, выучить буквы и цифры, а также научиться щелкать пальцами.

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Новости мира: в одном из районов Шотландии в школы пойдут сразу 15 пар близнецов-первоклашек

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