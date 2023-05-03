Неоднократно спасала ему жизнь: подарок от школьницы стал для бойца настоящим оберегом

Подарок бойцу от 9-летняя Софийка стал для него оберегом, не раз спасавшим ему жизнь. Полгода назад 9-летняя Софийка вместе с одноклассниками передала через волонтеров письма на передовую. В конверт девочка положила веревочку. Письмо досталось Даниилу, и вервицу он стал носить с собой в каждый бой. Был ранен, выжил, сейчас на реабилитации во Львове — именно там и живет Софийка, поэтому им удалось познакомиться, говорится в ТСН.

"Хотели что-то особенное положить, положили туда вервицу", – рассказывает девочка.

"Это письмо меня очень растрогало, я его держал в своем штурмовом рюкзаке, пока мы не поехали на Бахмут, где он уже сгорел", — рассказывает Даниил.

Вервица – до сих пор с ним. Она как оберег, говорит военный. В ожесточенных боях он выходил в живых “27 марта я зашел с собратьями своими, потерял друга. То есть мы зашли пятеро, потеряли троих. К тому времени были ранены, мы зашли выносить раненых. Я уже думал, что оттуда тоже не выйду”, — так описывает военный только одно из таких удивительных спасений в Кременной.

Даниил уверен, что вервица помогла ему выжить и под Бахмутом. “Нас обстреляли, и один из боеприпасов попал прямо под ноги, я не знаю, как меня ни одним осколком не задело. Я считаю это реально чудо, потому что там такая траектория разлета, что обязательно попадет”, — убеждает военный.

Даниилу – 24 года, он родом из Херсона. До войны был моряком, но бескрайнее море на степи Донбасса поменял в апреле. “Я вернулся из рейса, был моряком, вообще живу в Херсоне. Пошел в рейс на 7 месяцев, когда уже приехал сюда, Херсон был оккупирован”, – рассказывает он.

Что военный хочет с ней встретиться и поблагодарить за оберег, Софийка узнала от отца одноклассницы, который тоже был на фронте. "Очень большая радость, хорошая новость, я плакала, я просто не могла остановиться", — рассказывает мама школьницы.

Волонтеры говорят, что письма от детей очень вдохновляют защитников, рисунки носят с собой в карманах, вешают в блиндажах. "Очень благодарят, потому что они видят для чего они находятся там", — добавляет Василий.

Сегодня очередь Софии получать от бойца подарок, он подписывает ей большой сине-желтый флаг. Еще некоторое время будет находиться во Львове на ротации, а потом вернется на фронт.

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