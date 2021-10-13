Неопределенность с поставками газа: будет ли тепло в школах и больницах

Неопределенность с поставками газа: будет ли тепло в школах и больницах

В мире в целом и в Украине в частности — резкий рост цен на газ. Как следствие, поставщики не могут и дальше продавать газ по ценам, согласованным ранее.

На Львовщине, Закарпатье и Хмельнитчине объявили чрезвычайную ситуацию из-за неопределенности с поставками газа бюджетным учреждениям на ближайший отопительный период. Такое решение приняли соответствующие комиссии этих областей накануне. В ответ Минрегионстрой и "Нафтогаз" заверили, что ситуация вполне контролируемая. Мало того — "Нафтогаз" предлагает покупать у него голубое топливо по цене, почти втрое меньше рыночной.

Так будет ли тепло в наших домах, школах и больницах, говорится 13 октября в сюжете ТСН.19:30.

Ситуация с поставками газа бюджетным учреждениям — чрезвычайная. Об этом накануне сообщили областные администрации Хмельницкой, Львовской, Закарпатской, Одесской областей.

Причина такого — резкий рост цен на газ в мире в целом и в Украине в частности. Как следствие, поставщики не могут и дальше продавать газ по ценам, согласованным ранее. Ведь сейчас на рынке газа его куб стоит 30-45 гривен. Впрочем, проблемы с покупкой топлива опровергает центральная власть.

Заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская опровергает информацию, что не хватает средств на закачку газа.

Новости Украины: неопределенность с поставками газа - будет ли тепло в школах и больницах

"Был подписан меморандум на конгрессе местных и региональных советов при президенте Украины, где было задекларировано стоимость газа для населения. Это 7 тыс. 420 грн за тысячу кубических метров", — говорит Хоцяновская.

7 гривен сорок копеек за куб — это цена для бытовых потребителей. Школы, садики, больницы и другие учреждения могут купить газ у "Нафтогаза" дороже, но все равно — в разы дешевле рыночной цены.

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"8 грн — это уже полная цена с НДС и транспортом. Это дает возможность для бюджетников тоже установить фиксированный понятный тариф на тепло на весь отопительный период. Поэтому сейчас дело за тем, насколько быстро учреждения смогут обратиться к "Нафтогазу" и подписать соответствующие договоры", — говорит глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нафтогаз" предлагает заключить договор по фиксированной цене на 15 месяцев — то есть до конца 2022 года. Чрезвычайные ситуации было объявлено во избежание длительных тендерных процедур, объясняют областные чиновники.

"Если зайти в тендерные процедуры, это ориентировано длится полтора месяца. Ни местное самоуправление, ни орган исполнительной власти не может себе позволить в такой ситуации ждать 1,5 месяца, чтобы состоялась тендерная процедура", — объясняет директор департамента экономического развития, промышленности и инфраструктуры Ивано-Франковской ОГА Сергей Подошва.

В Минрегионстрое уверяют, что цена на газ ни для населения, ни для бюджетных учреждений не будет меняться к концу следующего года. А голубого топлива хватит даже на лютую зиму.

Ранее сообщалось, что Украина почти на 99% готова к новому отопительному сезону.

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