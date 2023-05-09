Неожиданная очередь, растянувшаяся на улицу: днепряне массово отправились сдавать кровь

Люди откликнулись на призыв врачей, которые говорят, что донорская кровь очень нужна, ведь даже одному пациенту могут перелить ее 9 литров.

Очереди по улице — двести человек пришли сдать кровь для раненых в Днепре, сообщают корреспонденты ТСН.

День донора объявила больница, где спасают военных и гражданских. Поделиться кровью с нуждающимися вызвались люди всех возрастов и профессий. Говорят, это меньше всего, что могут сделать для победы и поддержки пострадавших. "Когда ты работаешь и видишь, как это помогает многим военным, спасающим нашу страну и наших людей, ты понимаешь, что это важно", — уверяет донор Ярослав.

“Мы с моей подругой, коллегой из магазина, приехали и сдаем кровь. Ребятам же нужна она! А даже если и не ребятам, а кому-то из больных нужно. Нам не жалко”, — добавляет Лина.

В больнице отмечают, что каждый день проводят сотни операций и иногда для спасения жизни нужно очень много крови. Лишь одному раненому, потерявшему конечности, за последние дни перелили более девяти литров, приводят пример врачи. “Раны кровоточат, операции идут и чтобы наши защитники выживали, эта кровь очень нужна. Все идет ради победы, и мы этим гордимся”, — говорят врачи.

Напомним, что накануне в Днепре обломок ракеты упал на 4-этажное здание и пробил несколько этажей. Пострадала женщина 35 лет. Несколько квартир превратились в руины.

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