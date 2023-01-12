Неожиданная слава мало отразилась на жизни Чернобаевки: село-мем совершенно изуродовано после россиян

Здесь до сих пор очень опасно, ведь много неразорванных боеприпасов, разбросанных просто взрывами

Уже легендарное село Чернобаевка, расположенное рядом с аэродромом, испытало максимальное количество десантирований со стороны российских захватчиков и именно туда Украина наносила жесткие удары, чтобы выбить врага, говорится в ТСН.

Каждый обстрел оккупированного аэродрома украинцы тщательно подсчитывали всей страной. Именно здесь рождались мемы с напоминанием – куда бы незваные гости не пришли, вам повсюду будет Чернобаевка.

В "новом" терминале извито железо и стекло, здесь веет пустотой. До войны отсюда вылетали международные рейсы. После реконструкции и разрешения всех имущественных споров, отсюда пассажиры могли добраться к Турции, Польше, Египта. Последняя новость на официальном сайте осенью 2021 года о продолжении ремонта взлетной полосы, которую затем использовали российские захватчики. Сейчас маленькие старенькие самолеты "Ан-2" теперь как музей авиации и музей войны одновременно.

Здесь остались блиндажи, что уцелели от обстрелов, в них разбросаны иконы и остатки пропаганды. "Комсомольская правда", выпуск за июнь 2022 года, специальный выпуск для армии. "Кто сегодня мир спасет? Наша армия и флот. Именно такую пропаганду должны распространять и для украинских военных, даже специальные снаряды оставляли, на них есть специальная отметка "агит".

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В общей сложности по Чернобаевке удары наносились 28 раз. Здесь до сих пор очень опасно, ведь много неразорванных боеприпасов, разбросанных просто взрывами, но местные ездят сюда, чтобы набрать дров, не прекращают даже когда самостоятельно находят боеприпасы.

В селе, всего в 10 километрах от Херсона, проживало более 11 тысяч жителей, сейчас осталось втрое меньше. Среди них Александр и его "друг" - вепрь по имени Кабан. Они вместе пережили оккупацию и животное до сих пор пугается обстрелов. Мужчина говорит, слышал легенды о родном селе, что существование колбасы с названием в честь Чернобаевки. Он не знает, что действительно так переименовали сорт колбасы Московской, которую с вторжением России перестали покупать. В село колбасу, названную в их честь, пока не завозили, но постоянно доставляют гуманитарку из разных уголков Украины.

С начала полномасштабной войны в Чернобаевке погибли 39 местных, более четырех десятков ранены. Но деревню и сейчас обстреливают зажигательными боеприпасами.

Во время оккупации россияне постоянно проверяли телефоны, поэтому у чернобаян почти не осталось видео и фото с самого тяжелого периода. Оккупацию вместе со взрослыми пережили 300 детей, они хорошо знают, где враг и где свои. Поэтому, когда начинают играть в войну, врагом быть никто не хочет, все выступают за Украину и борются за украинский флаг. В их войне все останутся в живых и уже известно, кто победит. “Мы бессмертны. Да, мы – Украина”, — выкрикивают дети.

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