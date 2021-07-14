Неожиданное развлечение под землей: соляную шахту на Донбассе открыли для туристов

Неожиданное развлечение под землей: соляную шахту на Донбассе открыли для туристов

Посетители здесь бегают босые, лижут стены, обнимаются с "шахтером" и звонят в колокол.

До недавнего времени увидеть изнутри древнейшую шахту в городе Соледаре (Донецкая область) могли только официальные делегации, но с недавних пор туристический объект открыт для всех. Какие неожиданные развлечения ждут здесь туристов, говорится 14 июля в сюжете ТСН.19: 30.

Осуществить такую экскурсия в угольную шахту было бы слишком опасно — выбросы метана, высокая вероятность пожаров и обвалов. А посещения соляной шахты даже полезны. Как рассказывает экскурсовод и солевед Сергей Чеботаев, полтора часа пребывания в шахте дают эффект 15 ингаляций.

"Здесь — натрий, хлор и еще более 40 полезных микроэлементов, которые были заложены природой еще 270 млн лет назад", — замечает гид.

Он утверждает, что в шахте можно без опасений все трогать и даже лизнуть. "Под землей здесь никаких микробов нет, соль - она агрессивна, все перерабатывает, все убивает", — рассказывает специалист.

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В будни шахта работает, здесь все еще добывают соль. Выходные — для туристов, которые, бывает, совсем не сдерживают эмоций. По словам, руководителя отдела коммуникаций Владимира Низзиенка, посетители и стены лижут, и босые ходят, чтобы получить больше пользы.

Среди обязательных туристических ритуалов — поцеловать фигурку гнома-горняка и позвонить в колокола, которыми шахтеров созывают на обед. А также посмотреть, как шахта плачет — сталактитами и сталагмитами.

Новости Украины: соляную шахту в Соледаре открыли для туристов - почему туда стоит поехать

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