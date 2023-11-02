Неожиданность для роженицы и врачей: младенец-великан появился на свет в Днепре

О ребенке семья из Никополя мечтала два с половиной года.

Младенец-великан, а именно девочка весом 6 килограммов и ростом 60 сантиметров появился на свет в Днепре. Это стало неожиданностью и для роженицы, и для врачей. Ребенок чувствует себя хорошо. А медики прогнозируют, что, несмотря на рекордные параметры, она через несколько лет уже не будет отличаться размером от сверстников.

Корреспондент ТСН Ольга Павловская уже познакомилась с рекордсменкой и ее мамой.

Свою дочь-первенца мама Анастасия гладит по щечкам.

Осуществление мечты

"Шутит: сама сглазила дочь-рекордсменку, потому что еще до рождения звала ее по прозвищу (...) я ее всю беременность называла булочкой, а мужчина — губочка. Вот теперь — сто процентов моя губочка", — рассказывает Ольга Павловская после разговора с молодая мать.

О ребенке семья из Никополя мечтала два с половиной года.

О своей беременности женщина узнала свой день рождения. Несмотря на постоянные обстрелы россиян, Анастасия родной район не оставляла. Ее муж полицейский на службе. Дедушка – на передовой.



"До седьмого месяца у меня практически вообще не было живота, а потом где-то месяцев в семь с половиной, восемь, я говорю: что-то мне так тяжело дышать, что-то у меня синяки на ребрах. уже на девятом месяце такой был живот, необъятный. Мне мой племянник говорил: тетя, когда ты лопнешь уже? – рассказывает Анастасия Токарчук.

Девочка весом 6 килограммов и ростом 60 сантиметров появилась на свет в Днепре Фото: ТСН

Шестьдесят сантиметров и шесть килограммов – столь большого малыша не ожидали даже врачи. По результатам последнего УЗИ в Никополе — ребенок должен родиться с вдвое меньшими показателями. Но на родах в Днепре врачи уже поняли, что младенец будет велик и решили сделать кесарево сечение.

"Когда мы сначала вытащили эти щеки, а потом туловище, а потом была такая сладенькая ляжечка, мы были очень поражены, потому что шесть килограммов увидеть никто не ожидал", — говорит врач Анастасии.

Девочка весом 6 килограммов и ростом 60 сантиметров появилась на свет в Днепре Фото: ТСН

Гигантов в семье нет, говорит мама младенца. Но у женщины с детства сахарный диабет, именно это могло повлиять на ее дочь. Однако обычно даже при таких обстоятельствах дети рождаются до пяти килограммов, говорят медики.

"Очень давно не было таких гигантских детей. У мамы ребенка тяжелый диабет, но мама очень добросовестная и она смотрит за своим здоровьем, она четко выполняет все рекомендации, в инсулинотерапию только по схеме делает. Такая очень красивая девочка", — рассказывает специалист.

Девочка весом 6 килограммов и ростом 60 сантиметров появилась на свет в Днепре Фото: ТСН

Смена гардероба

Все купленное в роддом оказалось маловато. Так что бабушке с папой пришлось заново покупать памперсы и одежду значительно большего размера.

Девочка еще под наблюдением медиков в реанимации. Врачи следят за ее состоянием и уровнем сахара в крови. Впрочем. прогнозируют: уже через несколько дней малыш будет с мамой, а затем сравнится размерами со сверстниками.

"Уже ближе к году они уже не так заметны как великаны. И уже не видно, что они шесть килограмм при рождении были. Я считаю, что все будет хорошо и ребенок будет учиться на 12 в школе", — говорит врач.

Имя для девочки уже выбрали – Мирослава.

"Хочется, чтобы был мир", — говорят родители.

Отец, находившийся рядом во время рождения дочери, уже снова вернулся в службу. Дедушка служит в армии. Но женщины верят: их мужчины уцелеют и увидят, как растет Мирослава.

Напомним, специалист рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются молодые мамы после родов и как их можно решить с помощью медиков.

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