Неожиданности Хмельницкого: "ратуша" оказалась башней пожарного депо, а сам город — кофейной столицей

Знаменитый рынок, кафе на каждом шагу и остров любви — чем привлекает гостей город Хмельницкий.

В Хмельницком, как и в большинстве украинских городов есть своя ратуша. Но эту башню так называют только туристы, а местные жители знают, что это — элемент пожарного депо, построенного в середине 1950-х годов. О том, какими еще неожиданностями удивляет город своих гостей, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Как и во всех городах, в которых в рамках проекта "30 лет Независимости" уже побывала съемочная группа ТСН, в Хмельницком много приветливых людей. Улыбками здесь встречают везде.

А майор в отставке и экскурсовод Игорь Байдак, который знакомил с городом, оказался еще и первый "поэтическим гидом", который о Хмельницком может рассказывать и в стихах, и в прозе.

В городе также много детей — веселых, активных и спортивных. Для них здесь все — развлекательные площадки, велодорожки. Есть в городе и кукольный театр, и детский кинотеатр, и экспонаты, которыми можно управлять.

В Хмельницком более 700 кофеен на 270 тысяч населения. Поэтому, по словам нашего гида, именно этот город нужно называть кофейной столицей страны.

Неоспоримую славу Хмельницкому принес местный рынок, из-за которого город называют столицей торговли. Как и на любом рынке, здесь есть свои правила.

В частности, на "свадебных" рядах свой товар продавцы тщательно оберегают от конкурентов, чтобы те не скопировали модели. Поэтому заглянуть в магазинчики разрешается только тем, кто похож на невесту или жениха. Фейс-контроль жесткий.

В Хмельницком многое говорит о любви. Здесь даже есть "остров любви" — одно из любимых мест отдыха.

Говорят, в этом городе также самое большое количество в Украине памятников Тарасу Шевченко и собственно Богдану Хмельницкому, а в музеях хранятся вещи, которые больше нигде не увидишь.

Душа города живет в его двориках, на маленьких хозяйствах, которые здесь называют "господами". И у черного ореха — древнейшего в городе дерева, настоящего здешнего естественного аккумулятора энергии.

"30 лет Независимости" | Хмельницкий: "генетическая" торговля, кофейни и остров любви

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