Неожиданный результат выборов в Черногории может изменить поддержку Украины в войне и повлиять на всю Европу

Это сенсация еще и потому, что Милатович стал кандидатом в президенты — в самый последний момент, возглавив партию "Европа сейчас" уже на этапе регистрации.

Сенсация на выборах в Черногории: откровенно пророссийский кандидат Андрея Мандич, которого называли главным соперником действующего президента, провалился, говорится в ТСН.

У президента Черногории дерзкий предвыборный слоган: "А кто еще?". “Я жду победы. Другие кандидаты гораздо слабее”, — заявлял Мило Джуканович.

Он со своей партией у власти в Черногории почти непрерывно последние тридцать лет. Бывший соратник Слободана Милошевича он разошелся с сербским диктатором во время войны. Привел Черногорию в мир и независимость. "За следующие четыре года, что я буду у власти, Черногория окажется на пороге Европы", — заявил он.

В 2010 году страна стала кандидатом на вступление в Евросоюз, в 2017 году присоединилась к НАТО.

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"НАТО нас бомбило, НАТО нас убивало, НАТО разрушало наше государство, зачем черногорцам сейчас поддерживать НАТО?", — такие заявления звучали от еще одного ветерана местной политики Андрея Мандича, которого обозреватели называли главным соперником Джукановича.

Несмотря на то, что против откровенно просербского и пророссийского кандидата в 2016-м возбуждено уголовное дело: из-за соучастия в попытке государственного переворота, инспирированного Россией. Это дело потом развалили в суде, хотя Мандича так и не оправдали… Вопреки всем прогнозам, черногорцы не спешили отдавать за него голоса. Впрочем, и действующий президент Джуканович набрал мало для победы в одном туре.

Преимущественно на антикоррупционной риторике построена предвыборная кампания Якова Милатовича – именно он неожиданно для всех выбился во второй тур. "Второго апреля мы окончательно отправим его в политическую отставку", — заявляет Яков Милатович.

Это сенсация еще и потому, что Милатович стал кандидатом в президенты — в самый последний момент, возглавив партию "Европа сейчас" уже на этапе регистрации. Предыдущий ее лидер, собиравшийся баллотироваться, попал в большой скандал.

В 21-м году Милатович – как министр экономического развития – возглавил делегацию на российском экономическом форуме. Однако его называют скорее просербским, чем пророссийским политиком. Это его электорат, ведь кризис в Черногории связан не только с экономикой, но и с расколом в обществе, часть которого хочет в Европу и НАТО, часть назад в Сербию. Тут устраивают и проукраинские и откровенно пропутинские демонстрации. Что особенно опасно – в силу и последствия своего выбора многие черногорцы не верят. "Все как-то запуталось, никто ничего не понимает. Если бы все было ясно, возможно было бы понятно, куда мы должны двигаться, в какую сторону… Но так, как сейчас вообще неясно”, — говорят избиратели.

В 2022 году Черногория, несмотря на парламентский кризис, поддержала антироссийские санкции. Это может измениться в случае, если Милатович победит.

Новое лицо в черногорской политике, у Милатовича вполне есть шансы одержать победу у Мило Джукановича, который настолько долго не имел конкурентов у власти, что не гнушается опасным, любимым путинским лозунгом: "а кто еще?" Усталость общества от отсутствия выбора и коррупции может толкнуть Черногорию в ту же сторону, откуда Джуканович ее в свое время вытащил - в объятия Сербии и России.

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