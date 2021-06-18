Непогода атакует: неподалеку Мариуполя прорвало дамбу, а пляжи в Бердянске затопило мутной водой

В Украине продолжает бушевать непогода.
В разных регионах Украины не утихает непогода. Неподалеку Мариуполя из-за осадков прорвало дамбу. Затопило также дома в селе Кременевка: там вода уничтожила овощи.
Об этом сообщается в выпуске "Сніданку з 1 + 1 " 18 июня.
В Запорожской области — также дожди. Пляжи в Бердянске затопило мутной водой и теперь воды на пляже по колено. Степановку накрыло огромными волнами — вода вперемешку с песком.
В Одессе накануне объявили штормовое предупреждение, а некоторые улицы города из-за значительных осадков также затопило.
Напомним, в районе города Черноморск Одесской области в море пронесся смерч.