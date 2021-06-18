Непогода атакует: неподалеку Мариуполя прорвало дамбу, а пляжи в Бердянске затопило мутной водой

В Украине продолжает бушевать непогода.

В разных регионах Украины не утихает непогода. Неподалеку Мариуполя из-за осадков прорвало дамбу. Затопило также дома в селе Кременевка: там вода уничтожила овощи.

Об этом сообщается в выпуске "Сніданку з 1 + 1 " 18 июня.

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В Запорожской области — также дожди. Пляжи в Бердянске затопило мутной водой и теперь воды на пляже по колено. Степановку накрыло огромными волнами — вода вперемешку с песком.

В Одессе накануне объявили штормовое предупреждение, а некоторые улицы города из-за значительных осадков также затопило.

Напомним, в районе города Черноморск Одесской области в море пронесся смерч.

Погода в Украине: дожди с грозами и даже снег - в Днепре бушует непогода

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