Непогода бесчинствует в Украине и мире: украинцы сидят без света, а американцы раскапывают трехметровые сугробы

Непогода бесчинствует в Украине и мире: украинцы сидят без света, а американцы раскапывают трехметровые сугробы

Между тем, Север Европы терроризирует мощный шторм Малик.

Сугробы снега, бешеный ветер и погибшие люди. Сразу несколько стран мира страдают от зимней непогоды.

Об этом говорится в ТСН.Утро.

В Соединенных Штатах вьюга пронеслась по восточным регионам. Снега намело столько, что кое-где сугробы достигают трех метров высотой. В городах перебои с транспортным сообщением и электроснабжением. Около шести тысяч рейсов на фоне метели пришлось отменить.

Масштабы ненастья можно было увидеть даже из космоса, этими кадрами поделились американские метеорологи.

Между тем, Север Европы терроризирует мощный шторм Малик. Снега он с собой не принес, а вот ветер с дождями успел натворить немалую беду и даже унес жизни по меньшей мере четырех человек. В Швеции десятки тысяч жителей сидят без света. В Великобритании ветер вырывал с корнями десятки деревьев. А в Германии из-за непогоды на море поднялся шторм и начался прилив, из-за которого затопило прибрежные территории.

Сразу несколько стран в мире страдают от зимней непогоды

Украина тоже приходит в себя от последствий непогоды. Без электричества выходными осталось более полусотни населенных пунктов в Житомирской, Хмельницкой и Закарпатской областях.

На Прикарпатье, в горных районах, в плену оказались несколько автомобилей, в том числе и полицейский. Выбраться из сугробов помогали спасатели.

Также чрезвычайным работникам пришлось вытаскивать пассажирский автобус Киев-Познань в Ровенской области. А на Львовщине в Славском буксировать автомобиль скорой помощи, который взлетел с дороги из-за гололедицы.

А вот в Буске непогоды не выдержала елка. Порывистый ветер завалил украшенное игрушками дерево. Коммунальщики наконец решили его разобрать и утилизировать.

Эта неделя тоже начинается в Украине с сильного ветра и гололеда. Предупреждают синоптики и о вьюгах. Больше всего будет в Карпатах. Поэтому туристов призывают быть более осмотрительными.

На этой неделе синоптики предупреждают о сильном ветре и гололедице | Погода в Украине

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