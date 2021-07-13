Непогода на Закарпатье наделала беды: размытые дороги, поврежденные дома и пропавший мужчина

Спасатели пытаются предупредить оползень.

На Закарпатье ликвидируют последствия сильных ливней и шквального ветра. Там на выходных всего за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 13 июля.

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Малые потоки превратились в стремительные реки, которые сносили все на своем пути. Из-за сильных дождей подтоплено более сотни домов.

Чтобы оценить масштабы бедствия на Раховщине спасатели осуществляли полеты на вертолете.

Кроме дворов, ливень повредил дороги и мосты. Спасатели сейчас расчищают русло местной реки и укладывают камень для укрепления дороги, чтобы избежать смещения почвы.

65-летнего жителя поселка Ясиня, который исчез во время паводка, до сих пор не нашли. Очевидцы рассказывают, мужчину в последний раз видели, когда он бросился в воду спасать коня.

Новости Украины: на Закарпатье до сих пор не нашли пропавшего в водах мужчину, который спасал лошадь

Ранее сообщалось, что Украину накрыла непогода. Так, в Житомире во время урагана на мужчину упало дерево, пострадавший с многочисленными ушибами сейчас в больнице.

Без света из-за непогоды остались и часть жителей Запорожья. Одна из молний попала в телебашню, во многих районах пропала связь и Интернет. Машины буквально плавали в воде. Стихия бушевала в городе в течение часа.

По прогнозам синоптиков, сильные ливни в Украине будут продолжаться и сегодня, потом им на смену придет жара.

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