Непогода накрыла Украину: в Одесской области выпал град величиной в грецкий орех

Град побил овощи.

После затяжной жары в Украину пришли затяжные дожди с грозами, градом и шквалами, а в Одесской области падал град.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.Ранок 21 июля.

В регионе дожди прошли с градом. Куски льда размером в грецкий орех падали с неба в селе с созвучным названием — Граденицы. Там побило овощи и разорвало листья на деревьях.

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На Закарпатье затопило несколько деревень. Сначала там с час лило, а после того дождевая вода с гор хлынула на огороды и дворы людей. По улицам лились обильные потоки. Кое-где вода была по пояс и на таком уровне держалась несколько часов.

Почти тропический ливень поздно вечером добралась и Кировоградской области. Вода рекой лилась даже в подъездах домов. На нескольких улицах было затруднено движение транспорта, а некоторым водителям свои машины из воды приходилось выталкивать.

Новости Украины: из-за непогоды 838 населенных пунктов в 13 областях остались без света

Следует заметить, что в Украине рекордное этим летом обесточивание из-за непогоды: 838 населенных пукнту в 13 областях остались без света. Впрочем, мощные дожди покидать Украину пока не собираются. Сегодня, 21 июля, не будет никакой сухой области, потому что лить везде. Кое-где количество осадков может превышать месячную норму. Вместе с ливнями придет и резкое похолодание.

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