Непогода натворила беды на Волыни: на скользкой дороге даже опрокинулась снегоуборочная машина

Непогода натворила беды на Волыни: на скользкой дороге даже опрокинулась снегоуборочная машина

Дороги, пока их принялись посыпать, превратились в сплошной каток.

Мощным ветром и безумным снегопадом — зима и дальше испытывает украинцев. По всей стране дует порывистый ветер 23 метра в секунду, почти повсюду спасатели предупреждают об гололеде.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Из-за почти нулевой видимости на дорогах Ровенщины произошло несколько аварий. Там спасатели дежурят в усиленном режиме, а служба автодорог с вечера выпустила на пути всю имеющуюся технику.

Ночью метели и на Волыни, а к утру дороги стали скользкими, и перевернувшейся снегоуборочная машина.

Сейчас на улице ветрено, но уже не метете. Тогда как вчера вечером в области изрядно метели. А из-за большого колебания температуры — снег подтаял, а потом замерз. И дороги, пока их принялись посыпать, превратились в сплошной каток.

Произошло сразу несколько крупных аварий. В Ковеле столкнулись два грузовика. К счастью, обошлось без пострадавших. В другом районе в аварию попал микроавтобус: водитель съехал в кювет. Оттуда его вытаскивали спасатели.

Сейчас на дорогах работает снегоуборочная техника. Однако и здесь не обошлось без приключений – вместо того, чтобы почистить, получилось наоборот. На трассе Ковель-Луцк машина, посыпавшая дорогу, перевернулась. Песчано-солевая смесь рассыпалась по дороге, ныне там затруднено движение. Штормовое предупреждение синоптики объявили и на завтра. Поэтому водителей призывают осторожничать на дороге.

Ненастье на Волыни: какая ситуация в регионе | Погода в Украине

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