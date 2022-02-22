Непогода парализовала Японию: отмененные рейсы и транспортный коллапс

Из-за снегопада и сильного ветра остановился транспорт.
Японию парализовала мощная вьюга. Снежит в азиатском регионе уже больше суток.
Об этом говорится в ТСН. Утро 22 февраля.
Выпало около полуметра осадков. Порывы ветра составляют более 120 км в час. Из-за снегопадов пришлось отменить сотни авиа и железнодорожных рейсов. А на улицах - настоящий транспортный коллапс.
Плохая видимость уже привела к нескольким авариям, в результате которых погиб 1 человек. Власти рекомендуют водителям без необходимости не садиться за руль.
Ранее стало известно, что север Европы накрыла мощная буря.
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