Непогода топит Украины: в Сети показывают последствия подтоплений и стремительные реки посреди улиц

В Алупке селевой поток сошел на проезжую часть, а в Херсоне ливень прорвала крышу поликлиники.

Непогода не утихает и снова залило сразу несколько регионов Украины.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В Крыму после мощного ливня затопило улицы Ялты, тротуарами лились реки, которые сносили автомобили. Худшая ситуация на склонах города, там до сих пор сложно пройти и проехать. Жители нескольких частных домов из-за подтопления пришлось эвакуировать.

В Алупке селевой поток сошел на проезжую часть.

А в Херсоне ливень прорвала крышу поликлиники. Обильный дождь лил из щелей в бетонных перекрытиях. Стеклянные плафоны на потолке наполнялись водой и падали. Медики как могли спасали оборудования. Воду собирали в ведра и емкости, но с такими потоками дождя бороться было бесполезно. Залило два этажа, они сейчас не работают, света тоже нет.

Новости Украины: в Крыму после мощного ливня затопило улицы Ялты

В Днепре после вечернего ливня улицы мгновенно превратились в реки. На некоторых дорогах тонули машины. Сотня дворов подтоплены в низменных районах. Спасатели снова откачивают воду, всего в области непогода обесточила 70 населенных пунктов.

А синоптики говорят, что будет лить и дальше.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку