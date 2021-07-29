Непогода в Черновцах разрушила стену дома, а во Львовской области смерч сорвал крыши и позаливав здания

Непогода в Черновцах разрушила стену дома, а во Львовской области смерч сорвал крыши и позаливав здания

Масштабы разрушения считают до сих пор.

Обесточенными после урагана в Западной Украине остались 120 населенных пунктов. Больше всего досталось Львовщине — там сносило шифер с крыш. А еще Буковине. На трассах повергло десятки деревьев.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

В Черновцах ливень затопил с десяток улиц и даже повалил стену жилого дома. Сейчас место обвала ограждено, повсюду разбросана кирпич. Известно, что в доме большинство квартир в аренде как офисы. Но жилыми остаются по крайней мере три квартиры. Во время обвала чудом никто не пострадал. Стены в самых домах не задело, люди смогли выбраться на улицу. Впрочем, пока здание не обследовали эксперты, жильцов в мэрии таки попросили переночевать у друзей или родственников.

«Пришли, предупреждали, чтобы мы пошли где-то ночевать. Мои родственники все умерли давно, мне некуда идти ночевать. Я как специалист могу сказать, что надо стену в доме демонтировать и построить новую», — говорит местный житель.

Дом старый, ему около 150 лет. И можно ли его вообще восстановить должны сказать эксперты-строители. Кто и когда обследовать здание данных пока нету. Как это ни странно звучит, но экспертов, которые сделали комплексную оценку состояния сооружения, найти пока не могут.

Кроме стены дома, поплыло и весь центр города Черновцы. Досталось железнодорожному вокзалу — его затопило. На озеро превратился перрон, вода стекала на пути. Затоплено более десятка улиц. Стремительные потоки воли парализовали движение транспорта. На трассе повергло десятки деревьев. Впрочем сейчас, пути проездные, их уже расчистили спасатели.

По состоянию на утро обесточенными оставались 17 сел, там свет подавать постепенно.

Новости Украины: из-за урагана в западных регионах 120 населенных пунктов остались без света

А во Львовской области ураганом снесло крыши. Досталось народному дому в центре Золочева. Сорвана крыша здания, остальные кровли смяло, ее полет остановили дерева, и это спасло соседние жилые дома. Они стоят через дорогу и если бы ураган швырнул кровлю далее — жильцам досталось бы хорошо.

«Так что сорвало крышу, вся вода аккумулировалась в сточную трубу, которая в ненадлежащем состоянии, неисправна, вся вода полилась в зал. Соответственно все стекает в подвальное помещение», — рассказывает работник Юрий Сидорович.

Еще в Золочеве ливень с ураганом повредили военкомат и котельную. Жилые дома не задело. А вот чуть дальше, в селе Подлипцы, ситуация хуже — там пострадали и частные дома, люди остались без крова. Они обращаются в мэрию в ожидании на денежную помощь. «Была буря, пошла такая труба в секунду, крыша улетела на 50 метров по соседям, крыши нет, света нет, в доме вода по колено, потому что дождь падает», — рассказывают пострадавшие.

Непогода длилась недолго, всего 5-10 минут, но напоминала смерч, говорят люди. Сколько хижин постраждало- точных данных пока нету. «Наш староста с архитектором и инженером строительных работ составляют дефектные акты, чтобы можно было оценить как помочь людям», — рассказывает заместитель городского головы Золочева Василий Гавришкив.

Сейчас в мэрии заседает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Чиновники оценивают масштабы разрушений.

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