Непогода в Европе: аномальные вьюги заблокировали трассы Испании, а регионы Франции страдают еще от наводнения

Непогода в Европе: аномальные вьюги заблокировали трассы Испании, а регионы Франции страдают еще от наводнения

И только в северной Италии и немецкой Баварии снег принес радость из-за открытия зимних курортов.

Шторм Арвен, от которого на выходных погибли три человека в Великобритании, а 150 тысяч домов остались без электрики, движется дальше и несет наводнения Франции и снег в Испанию — там половину областей страны перевели в желтый и красный режим, ведь до такой вьюги инфраструктура страны совсем не готова.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Ветер, вырывавший с корнем деревья в Великобритании и переворачивший грузовики, теперь засыпает Испанию снегом. Для южной страны это настоящая катастрофа, останавливающая жизнь. Полностью завалило снегом полторы сотни дорог. Власти бросили на борьбу всю имеющуюся технику — 850 машин. Но водители грузовиков все равно застряли на многие часы и надеются, не дней.

«Я здесь уже 15 часов и не подозреваю, сколько придется еще ждать. Можем весь день простоять. Техника, очищающая снег, не может быть одновременно везде, вот и заносит», — рассказывает один из водителей-дальнобойщиков Агостино Кардосо

Тринадцать областей Франции тоже ощутили на себе силу циклона. У одних тоже заметает. Других – затопило. В потенциально опасных местах закрыли дороги, эвакуировали более 600 автомобилей, в горах предупреждают об опасности схождения лавин.

Новости мира: Великобритания, Испания и Франция страдают от сильных снегопадов

И только в северной Италии и немецкой Баварии снег принес радость. Здесь наконец-то, впервые с начала пандемии, открылись горнолыжные курорты. Правда, пускают туда только с сертификатами о прививках.

«У меня просто мурашки по коже! В последний раз мы были здесь 8 марта 2020 года и спешили в Рим, потому что все закрывалось на карантин. Мы смотрели друг на друга и спрашивали, когда мы сможем вернуться? Почти два года прошло, поэтому мы сейчас счастливы», – говорит Моника.

Наслаждаться открытыми курортами им не мешают даже маски, которые, несмотря на прививки, в Германии нужно носить во всех общественных местах.

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