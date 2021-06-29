Непогода в Украине: в областях наблюдают град, смерчи и сильные ливни

Синоптики предупредили, что в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы.

29 июня, синоптики прогнозируют грозы, а в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с. Обойдет непогода только большинство южных областей страны. Сейчас во многих украинских регионах погода успела наделать беды.

Более подробно — в материале ТСН.19:30.

29 июня буря пронеслась над Запорожьем — ветер валил деревья, дождь заливал улицы, ко всему еще и выпал град. Левый берег города затопило — ливневки быстро забило мусором. На оживленных улицах машины едва передвигались в воде, образовались многочисленные пробки. Кроме этого, подтопило несколько торговых павильонов на одном из рынков города. Непогода длилась недолго — около 20 минут. При этом в правобережной части города дождя почти не было.

А вот в Днепре ледяной дождь пролился именно над правобережьем. Сначала поднялся ветер, местами видели даже небольшие смерчи. А дальше загремело, засверкало, а вместе с ливнем полетел град. Льдинки достигали размера крупных виноградин и даже перепелиных яиц. Спасатели говорят: пострадавшие в результате непогоды к ним не обращались. В то же время в соцсетях люди жалуются на потери. Град побил овощи и уничтожил урожай ягод.

А в центре Полтавы сильного ветра не выдержал огромный каштан. Дерево разломилось пополам и упало на три припаркованных рядом автомобиля. Людей в них не было, поэтому обошлось без пострадавших. Пешеходов тоже не зацепило.

На киевском массиве Осокорки прошел град. Большие ледовые льдинки удивили местных жителей не на шутку. Дождливая погода накрывает не только Киев, но и Киевскую область. Гроза и шквалы 15-20 м/с воздержатся до конца этих суток — 29 июня.

И если люди переживали, чтобы град не побил овощи и машины, животные — наоборот радовались. Они катались в этих сугробах и испытали на зуб. Правда, и ливни, и градопад продолжались недолго. Между тем, синоптики предупреждают: грозы и шквалы в Украине возможны еще до конца сегодняшних суток. Поэтому объявили штормовое предупреждение. Ночью все стихнет. Но уже завтра снова прольются кратковременные дожди. Июль также начнется с локальных осадков. А вот такой изнуряющей сорокаградусной жары, как недавно, несколько следующих дней точно не будет.

Непогода в Киеве: столицу накрыл град

Напомним, в Киеве из-за непогоды упал рекламный щит. Повреждены два автомобиля, есть пострадавший.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку