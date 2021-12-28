Непогода в Украине: в Винницкой области вьюга, а в Николаевской ледяной дождь оставил людей без света и тепла

Непогода в Украине: в Винницкой области вьюга, а в Николаевской ледяной дождь оставил людей без света и тепла

Синоптики говорят, что в Украину пришел циклон с сильными снегопадами.

Непогода с утра задержала ряд поездов по всей Украине. Из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках, предупреждают в «Укрзализныце», задерживаются поезда, курсирующие из Киева в направлении Запада и Юга.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

На Кировоградщине вьюга поднялась ночью не прекращается до сих пор. Спасателям из сугробов пришлось вытаскивать 12 авто, застрявших на трассах. Большинство – это грузовики, которые через скользкие дороги не могли преодолеть подъемы и спуски. Также в снегу застряла скорая. Все средства отбуксировали в безопасные места.

Одещину сначала накрыл обильный снег, затем штормовой ветер, а к утру — ледяной дождь. Движение на дорогах замедлилось, а тротуары превратились в катки. Утром в Одессе начался дождь. Из-за обледенения контактной сети остановились трамваи — движение трех маршрутов было парализовано. Горожанам на работу пришлось идти пешком, или брать такси, цена которого из-за непогоды выросла втрое.

В Николаевской области много бед наделал ледяной дождь. Он начал падать накануне вечером, не останавливался и ночью, и утром все дороги, тротуары обледенели. Температура остается на отметке нуля. Не только дороги, а деревья везде покрыты льдом. Под тяжестью льда обрываются электропровода. Из-за этого в области обесточены 42 населенных пункта. А часть Николаева еще осталась не только без света, но и без тепла. Ибо при отсутствии электричества остановились 7 котельных. Проволоки там просто разорвал лед. На сегодняшний день значительная часть города без тепла. Кое-где из-за обледенения повреждены и троллейбусные линии. Добраться на работу для многих горожан стало настоящим квестом.

Из-за непогоды утром невозможно было позвонить в чрезвычайную службу, были перебои на линии экстренного вызова 101. К этой минуте, по информации спасателей, связь уже возобновили.

Также читайте Непогода в Одесской области: фуры слетают со скользкой дороги

Мэр на своей странице в Фейсбук уже обратился к горожанам, чтобы по возможности оставались сегодня дома. Хотя коммунальщики утром выехали на посыпку дорог и тротуаров – всюду не успевают и проехать по городу сейчас очень тяжело и опасно. Из-за непогоды стало больше аварий. В то же время, таксисты подняли ценники вдвое.

А Винницкая область з-за обильных снегопадов утонула в пробках. Объездная дорога вблизи Винницы фактически парализована. Из-за снегопада образовались огромные пробки, растянувшиеся на несколько километров. Помимо фур буксуют и легковые машины. Водители возмущены, сетуют на нечистые дороги. Хотя и дорожники, и мэрия отчитываются, что коммунальщики работали всю ночь.

«Нигде ничего не чисто, просто беда, очень скользко. Сзади машина едет на шипах и машину таскает по дороге», — рассказывают водители.

Замело сегодня и соседнюю Хмельницкую область, там на трассах ограничили движение грузовиков. Спасатели ночью несколько раз ездили вытаскивать машины из сугробов. В полиции призывают водителей быть осторожными, а еще лучше вообще на днях не выезжать.

Погода в Украине: большинство регионов накрыла непогода – какая ситуация в Николаеве и Виннице

Синоптики говорят, что надвигается циклон с сильными снегопадами. Больше всего метель достанется центральным регионам, в других — метель пройдет местами. А вот на юге будет мокрый снег и дождь. Столицу также циклон должен миновать. В ближайшую неделю, прогнозируют синоптики, украинцев ждут температурные "качели".

Сейчас сильные морозы, ночью местами до 16-ти с минусом. А вот на Новый год будет оттепель, после которой столбики термометров снова поползут вниз.

Читайте также:

В США из-за ледяного дождя произошла безумная авария из 40 машин

На военный учет женщины смогут стать онлайн-замминистра обороны

Автомобилисты создали яркую новогоднюю елку из машин в Киеве (видео)