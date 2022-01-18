Непогода в Украине: во Львове дерево придавило женщину, а на трассе Киев-Чоп транспортный коллапс

Непогода в Украине: во Львове дерево придавило женщину, а на трассе Киев-Чоп транспортный коллапс

Прогнозы синоптиков неутешительны.

Украина находится в плену непогоды. Три с половиной сотни населенных пунктов в 10 областях все еще без света. Больше всего – почти сотня – на Киевщине. В столице и сейчас штормит сильный ветер. Шквалы синоптики прогнозируют до конца недели на территории всей страны.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 18 января.

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Накануне во Львовской области ураган повалил дерево на 59-летнюю женщину.

Пострадавшую забрала скорая — врачи диагностировали переломы ребер. В самом Львове снова ударила молния с громом и сильно замело. Дороги покрыла гололедица, транспорт остановился в пробках. Без света из-за непогоды осталось более сотни населенных пунктов. Синоптики объявили штормовое предупреждение – прогнозируют сильные метели.

В Закарпатье из-за снежной бури остановили подъемники на горнолыжных курортах, в частности, на Пилипце. Вечером непогода привела к транспортному коллапсу едва ли не по всей области. Из-за плохой видимости и гололедицы водители едва двигались в километровых очередях.

На трассе Киев-Чоп возле Мукачево на несколько часов остановились сотни автомобилей. Движение заблокировала упавшая на дорогу электроопора. Такую же погоду синоптики прогнозируют в регионе и сегодня.

Погода в Украине: синоптики прогнозируют шквалы сильного ветра до конца недели по всей территории | ТСН Ранок

Ранее стало известно, что с понедельника ураган снова усилится до 50 километров в час. К тому же синоптики обещают мощные снегопады.

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