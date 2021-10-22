Непогода в Украине: во Львове ветер завалил стену дома, а в Одессе дерево разбило голову мужчине

Непогода в Украине: во Львове ветер завалил стену дома, а в Одессе дерево разбило голову мужчине

Уже сегодня ветер начнет терять свою силу.

Разбитые машины, с десяток поваленных деревьев на дорогах и затрудненное из-за песчаной бури движение на трассе Львов-Шегини. Это последствия непогоды на Львовщине.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 22 октября.

В самом Львове — порывов ветра не выдержала стена жилой трехэтажки — пострадавших нет, но повреждены соседние здания.

Прошелся ураган и Одессой. Там почти тридцать поваленных деревьев и с десяток побитых машин. У радиорынке старый тополь раздавил четыре легковушки. К счастью, люди не пострадали.

А вот на Французском бульваре десятиметровый клен ранил мужчину. Ветви разбили ему голову и изуродовали четыре припаркованных легковушки. Больше всего пострадала машина, которую владелица оставила возле дерева утром, когда еще не было ветра. За несколько часов ее седан превратился в кабриолет. Тяжелый ствол смял крышу без шансов на ремонт. Синоптики успокаивают: уже сегодня ветер начнет терять свою силу.

Пока в Одессе ураган валил деревья — остальная часть страны наслаждалась последними осенними теплыми, хотя тоже ветряными днями. Воздух днем местами прогревался до почти летних +22. В Гидрометцентре прогнозируют — так же тепло и ветрено будет и сегодня. Завтра — похолодает. А с понедельника — еще больше.

Новости Украины: на трассе Львов-Шегини ветер образовал песчаную бурю

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку