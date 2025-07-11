Непогода во Львове: что там происходит сейчас (фото, видео)

Львовщина / © ТСН

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На Львовщине стремительно спадает вода, люди ликвидируют последствия вчерашнего потопа. Поплыло во Львове и еще 11 громадах. Из-за непрерывного ливня реки вышли из берегов, вода местами достигала крыш машин и до трех метров.

Об этом говорится в материале корреспондента Марички Кужик.

В селе Зубра, где еще вчера посреди дороги из-за затопления образовалось озеро, сегодня уже сухо. Сейчас люди отмывают подвалы, чинят машины, выносят из дома намокшие вещи. Еще кое-где вода не полностью сошла, говорят спасатели, нужно время. Убытки большие — кто-то справится самостоятельно, некоторые же ожидают возмещения. А водители уже обращаются на СТО, чтобы починить машины. Однако автомеханики говорят, очередей пока нет.

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Во Львове же осадков в ближайшее время не прогнозируют.

Все произошло накануне — в городе и области лило и днем, и ночью. Реки Зубра и Щирка, которые протекают почти под самым Львовом, вышли из берегов. Из затопленных домов спасатели эвакуировали восемь человек.

Домашних коз выносили на балконы второго этажа. Сейчас же сухо — дороги уже проездные.

Сейчас непогода бушует и на Черниговщине. Там вскрывало крыши, падали деревья, град бил овощи В Прилуцком районе буря повредила кровли более 30 домов, а еще хозяйственные постройки.

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Мощный ветер устроил деревопад и в Черкасской области.

А вот в Хмельницкой области чрезвычайники спасли 4 человека на сап-досках — их мощным ветром отнесло на другой берег Днестра.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 19:00 новости 11 июля. Дроны взяли россиян в плен! Львовщину ЗАТОПИЛО из-за ливней