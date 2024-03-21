Непоправимые потери на войне: подробности трагедии в 128-й бригаде и может ли командир отправлять бойца на смерть

Эксперты рассказали о трагических случаях на фронте, и что нужно, чтобы они не повторялись.

Украинское общество активно обсуждает болезненную тему непоправимых потерь на войне. Они, к сожалению, происходят из-за некомпетентности или недальновидности некоторых командиров. Тема приобрела актуальность после смены руководящего состава ВСУ.

Сайт ТСН.ua выяснял, каких изменений следует ожидать и будут ли такие командиры нести ответственность за свои приказы и поступки.

Стоит отметить, что в украинской армии достаточно искусных и адекватных командиров, пытающихся максимально уберечь жизнь личного состава. Но есть и те, кто отдает сомнительные приказы или соблюдает в армии старые, еще советские традиции, приводящие к непоправимым потерям. К примеру, построение и награждение личного состава рядом с линией фронта.

Гибель бойцов 128-й бригады

Наиболее шокирующей для общества стала трагедия в ноябре прошлого года, в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении, когда враг нанес ракетный удар по скоплению личного состава, который выстроили якобы для награждения.

Высшее военное руководство пока только обещает выяснить все обстоятельства и наказать виновных. Между тем, происходят другие трагические случаи.

Бойцы выполняют приказы своих командиров/фото Генеральный штаб ВСУ

Почему командиры продолжают занимать должности?

В социальных сетях украинцы обсуждали случай, когда опытных операторов дронов 74 ОРБ бросили на штурм в качестве пехоты, и ребята погибли, потому что не имели должной подготовки для штурмовых действий и были без прикрытия.

Скриншот сообщения Юрия Бутусова

Активисты подчеркивают, что такие случаи не единичны и это действительно большая проблема для армии.

"Таких историй много, и они случаются регулярно. В качестве наказания такие командиры от высшего командования получают только повышение или остаются и дальше на должностях. У нас есть ответственность для солдата. Но нет для командиров. А она должна быть, если мы хотим воевать по уму, а не терять людей там, где этого можно избежать", — написал на своей странице в социальной сети Сергей Стерненко, блогер и общественный деятель.

Он добавляет, что такие негативные проявления следует быстро и показательно исправлять.

Операторов дронов отправили на штурм/коллаж ТСН.ua

"Если командир теряет людей больше, чем это допустимо, и показатели потерь выше среднестатистических на его участке, он должен быть отстранен, а в случае доказывания его вины — наказан. Ответственность должно нести и высшее командование, если отдает бригадам/батальонам откровенно преступные приказы, которые приводят к неоправданным потерям", — отмечает Сергей Стерненко.

Скриншот сообщения Сергея Стерненко

Но пока от высшего военного руководства нет какой-либо четкой и понятной реакции на такие случаи. Разве что обнадеживающий "+" под очередной скандальным постом военного или активиста.

Молодым командирам прощают ошибки?

Между тем, о проблемах с неадекватными приказами от "молодых командиров" сообщают и военные медики.

"Если командир медицинской роты вопреки приказам своих прямых командиров содержит почти 30 человек, в "засвеченном" помещении, где днем по его приказу проводится амбулаторный прием бойцов (от 30 до 50 в день), это вам не напоминает трагедию 128-й бригады!? В нашем случае погибло 5 медиков и было 13 тяжелых 300, но командование бригады провело только расследование по потере имущества!Получается, что для них люди — дерьмо! На мои требования по смещению с должности их ротного, командование мне объяснило, что он "молодой командир"! Выходит, раз молодой, то все сойдет с рук?", — написал на своей странице в социальной сети боевой медик Константин Василькевич.

Враг нанес удар по "засвеченному" медпункту/коллаж ТСН.ua

Нужен ли анализ потерь?

Он добавляет, что таких фактов немало, но если мы хотим, чтобы наши вооруженные силы могли идти в наступление, необходимо провести анализ потерь за 2022 и 2023 год, которых можно было избежать.

"При этом учесть увольнение или сдачу позиций и населенных пунктов подразделениями, понесшими потери. А уже по результату анализа заменить неэффективных командиров. Я подчеркиваю: не вешать, не расстреливать, не закапывать живыми в землю! Просто заменить идиотов на умных, умеющих беречь и уважать военных специалистов, воюющих умом и опытом — берегут людей", — отмечает Константин Василькевич.

Скриншот сообщения Константина Василькевича

Вопросы к Генштабу

Почему подобные случаи происходят и как с этим бороться сайт ТСН.ua поинтересовался в Генеральным штабом ВСУ.

Интересно, что свой запрос мы направили 26 января, когда главнокомандующим еще был Валерий Залужный, а ответ получили аж 19 марта, то есть почти через полтора месяца, как в должности главкома находится Александр Сырский.

Вопросы, которые мы задали:

Общественность и военные обсуждают тему ответственности командиров на фронте, отдающих ошибочные, а иногда сомнительные приказы, приводящие к гибели бойцов. Понесли ли такие командиры наказания, как случаи трагедии в 128-й бригаде? Военные и волонтеры сообщают о случае, когда опытных операторов дронов 74 ОРБ бросили на штурм в качестве пехоты, и они погибли. Проведено ли расследование этого случая, привлечены ли к ответственности те, кто отдал такой приказ? Также сообщается о другом случае, когда командир отдал приказ медикам вести прием больных в "засвеченном" для врага помещении. Враг этим воспользовался и осуществил обстрел – погибли 5 медиков и было 13 раненых. Но командование бригады провело только расследование по потере имущества. Будет ли проведено детальное расследование этого случая? Военные эксперты пишут, если командир теряет людей больше, чем это допустимо, на его участке, он должен быть отстранен и даже наказан. Известно ли о таких отстранениях? Какие изменения или мероприятия планируются провести, чтобы сделать невозможным повторение подобных трагедий? Ведь успехи на фронте зависят от правильных действий и приказов командиров. Будут ли нести ответственность командиры за приказы, приводящие к таким непоправимым потерям? Как исправить такую негативную тенденцию в войсках, ведь она совсем не способствует мобилизации?

Огонь по противнику

В Управлении по завязям с общественностью Вооруженных Сил Украины сайту ТСН.ua сообщили, что совместно с соисполнителями, проработали наш запрос относительно получения комментариев случая, произошедшего в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде, а также ряда других вопросов, касающихся 74-го отдельного разведывательного батальона, стабилизационных пунктов и других общих вопросов.

"По результатам информируем, что по факту гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и мирных жителей во время обстрела населенного пункта в Запорожской области 3 ноября 2023 года, представителями Государственного бюро расследований было зарегистрировано соответствующее уголовное производство по части 4 статьи 425 УК Украины ( небрежное отношение военного должностного лица к службе). Процессуальное руководство было возложено на Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона", — сообщил в ответе сайту ТСН.ua Богдан Сеник, начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины.

Он добавляет, что в случае получения информации о других нарушениях указанных в запросе, сайт ТСН.ua проинформируют дополнительно.

Нужно бить по окопам врага всеми средствами поражения/фото Генеральный штаб ВСУ

Расследование должно быть объективным

По словам военного эксперта Игоря Романенко, любая оценка деятельности командира во время войны всегда будет субъективна со стороны гражданских людей.

Он считает, что, не имея полной картины всех обстоятельств происшествия, нельзя давать однозначную оценку действиям командиров. На войне бывает по-разному, но для того чтобы делать выводы – нужно знать всю информацию изнутри.

"Чтобы понять почему командир принял именно такое решение, нужно очень глубоко встать на его место, побывать в его шкуре, и не в теплой квартире на диване, а где-то в окопе, по колено в грязи да еще и во время бомбардировки. Очень часто гражданские люди оценивают действия военного командира по каким-то поверхностным, минимальным фактам. Поэтому считаю, что перед тем, как обвинить в якобы неправильном приказе нужно провести объективное и всестороннее расследование и не заниматься голословным развешиванием ярлыков", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.).

Вся ответственность на командире

К этому он добавляет, что во время войны бойцам приходится выполнять всевозможные приказы командиров. Бывает и такое, что отдавая приказ, командир сам не знает конечной цели приказа (его знает только высшее руководство), выполняя, например, обманный маневр, чтобы отвлечь внимание противника. Или же приказ связан с тем, чтобы уберечь хотя бы часть людей, выйти из окружения и вынести раненых.

"Перед командиром ставятся задачи и он понимает, чтобы их выполнить, ему придется потерять часть своих подчиненных – например, оставить трех бойцов на позиции, чтобы спасти десятерых. Вот представьте себя на месте этого командира, как бы вы действовали? Наверняка вы будете говорить, что сохраните всех. Но так на войне не бывает. Я точно не знаю, какие обстоятельства были с операторами дронов, которые были отправлены пехотинцами на штурм вражеских окопов,. Возможно, они были в окружении, и была угроза попасть в плен или другая причина, почему их отправили на штурм. В таких условиях командир всегда стоит перед трудным выбором, и он должен мгновенно отдать приказ. И конечно, именно он несет за этот приказ полную ответственность, моральную прежде всего", — отмечает Игорь Романенко.

"Золотой час", чтобы спасти жизнь бойца / Фото: Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины

"Золотой час" спасает жизнь

Что касается удара по стабилизационному пункту, то здесь, по словам военного эксперта, тоже немного информации для того, чтобы сделать какие-то взвешенные выводы, а только эмоции, потому что потеря личного состава – это всегда трагедия.

"Стабилизационный пункт на фронте – это спасение жизни, где он размещен – ответственность конечно командира и его высшего руководства. Но не просто так он был там расположен. Есть такое понятие на фронте, как "золотой час". Если раненый солдат в течение часа получит медпомощь — он будет жить. Тактические медики, санитары делают все возможное, чтобы использовать этот "золотой час" и эвакуировать раненого с переднего края в стабилизационный пункт, оказать медицинскую помощь, спасти жизнь. А враг мог нанести по медикам удар специально или по наводке", – объясняет Игорь Романенко.

Вся ответственность на командире / фото Генеральный штаб ВСУ

Правила написаны кровью

Относительно трагедии с бойцами 128-й бригады эксперт говорит, что соглашается – построение было лишним.

"Хотя там тоже стоит разобраться, почему командир собрал людей на открытой территории. Я прослужил военным 40 лет, и все эти построения на плацах и "дедовщину" хронически не воспринимал. Всегда отмечал, что в армии слишком много всего параллельного и перпендикулярного, за это на меня часто смотрели, как на "белую ворону". Но называть эти построения "советщиной", тоже не верно, потому что в других армиях мира такое тоже присутствует. Здесь следует понимать, что на этой современной войне возникает много новых правил поведения и действий – солдатам их следует не только знать, но еще и выполнять на практике. К сожалению, почти все новые правила поведения на войне пишутся кровью", — отмечает военный эксперт.

Шеврон 128-й бригады/X (Twitter)

Имеет право посылать на смерть

По словам Игоря Романенко, тема непоправимых потерь на войне очень болезненная. Но люди должны понимать, что нынешняя война – это использование современных технологий. Вражеский дрон может против всех приказов командира влететь в вертолет, или ударить по зенитной установке по наводке предателя, прилететь в скопление военных, которые только на мгновение забыли о безопасности.

"На командире лежит огромная ответственность — он отвечает за каждого бойца. Но на войне командир имеет право посылать людей на смерть. К сожалению, это жестокие законы войны. Командиру приходится отдавать приказ бойцам идти на гибель, чтобы уберечь других и продолжать уничтожать как можно больше врагов. Потому что смерть каждого врага — это шаг к победе. И это нужно помнить, давая оценку действиям командиров на войне", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о ракетном ударе по 128-й бригаде: генерал-лейтенант озвучил свою версию причин трагедии.

Читайте также:

Командир приказал выстроиться, а сам не пришел: журналист рассказал о новых деталях трагедии в 128-й бригаде

"Преступная халатность" — экскомандир роты "Айдара" о трагедии в 128-й бригаде

"Трагедия, которой можно было избежать": Зеленский об ударе по воинам 128-й бригады