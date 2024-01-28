"Неправда, что россияне бежали из Купянска!": штурмовик рассказал о боях за город

Каждая улица, по которой продвигались военные, была с боями.

Неправда, что россияне бежали из Купянска – это миф в информационном пространстве. На каждой улице города было сражение, и враг имел большую поддержку артиллерии, которой у нас, к сожалению, не было.

Об этом рассказал командир штурмовой роты спецподразделения ГУР МО "Kraken" — "Чича" в эксклюзивном интервью TSN.UA.

Именно спецподразделение "Kraken", форсируя реку Оскол, освободило одну сторону города, другую же деоккупировала 92-я бригада.

“Я был в составе первого отделения, которое переходило через мост. Когда мы перешли мост, мы на первой улице встретились с контактом. И каждая улица, по которой мы продвигались, была с боями. Тот миф, который есть в информационном пространстве, что отходили россияне — это неправда. На каждой улице было сражение и они имели очень большую поддержку артиллерии, которой у нас, к сожалению, не было. Она была, но немного меньше. С помощью наших командиров, которые профессионально подходят к задачам и решению их, мы имеем успех, который у нас есть", — рассказал "Чича".

Командир штурмовой роты спецподразделения ГУР "Kraken" на позывной "Чича" / Фото: ТСН.ua

По его словам, городские бои – это один из самых сложных видов боев, потому что зрение и ощущение военного должны работать на 101%.

“Ты должен учесть все моменты, с которых может начаться бой – от брани собак и треска стекла. Поэтому нужно быть бдительным", — говорит "Чича".

Военный рассказал о форсировании реки Оскол. Он говорит, что тогда страх был и очень велик.

“Так как ты понимаешь, что форсировать любую реку – это, наверное, самая сложная военная операция. Потому что есть сторона противника и ваша. И ты понимаешь, как в случае с Купянском, что есть один вариант захода, и он будет контролироваться противником. Я не буду разглашать, как именно, но мы это смогли и начали накапливать силы, чтобы продвигаться вперед", – рассказал "Чича".

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