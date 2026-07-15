Непрекращающиеся атаки и террор: россияне охотятся на мирных жителей и разрушают город в Украине (видео)

Никополь / © ТСН

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Оккупанты пытаются непрерывно наносить удары по Никополю, Марганцу и другим небольшим населенным пунктам на юге Днепропетровской области. Огромное количество ударных ракет россияне запускают прямо с территории оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.

Какова ситуация в Никополе

В Никополе курсируют пассажирские автобусы, открыты магазины и кафе. Горожане ходят по улицам по делам и спокойно гуляют с детьми. В июльскую жару на улицах города даже работают фонтаны. Но в то же время над большей частью городских дорог натянуты прочные антидроновые сетки, и чуть ли не на каждом шагу отчетливо видны страшные последствия попаданий российских боеприпасов.

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Екатерина, жительница Никополя: «Сегодня так громко взорвалось — что потом я даже не знала, как прийти в себя! Оказалось, что он гнался за машиной и упал прямо на асфальт! Женщина с 7-го этажа увидела, что трава горит — взяла бутыль с водой и быстро залила траву!»

Всю свою жизнь Екатерина добросовестно преподавала в Никополе и жила недалеко от реки. Действительно, в тихом районе у северного берега некогда полноводного Каховского водохранилища. Но оно полностью исчезло более трёх лет назад из-за подрыва дамбы московитами.

Каховское водохранилище превратилось в лес

Теперь Днепр течет там узкой полосой, а вся огромная территория бывшего водохранилища превратилась в линию огня — шириной от четырех до более чем 20 километров. На кадрах с дрона виден густой зеленый рельеф, полностью покрывший бывшее илистое дно.

Позывной «Хасид», командир батальона 310-го ОП РЭБ морской пехоты: «Водоем полностью высох, то есть физически есть возможность форсировать Днепр пешком. Но реальных случаев таких попыток пока нет, потому что абсолютно всё выбивается нашими силами, всё надежно контролируется».

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По словам украинских морпехотинцев, именно с территории Запорожской АЭС рашисты ежедневно наносят удары как по Никополю, так и по остальным прилегающим к северному берегу украинским населенным пунктам.

Позывной «Хасид», командир батальона 310-го ОП РЭБ морской пехоты: «Враг почти каждый день использует станцию в своих интересах. Запускают FPV-дроны, прикрываются этим надёжным щитом и чётко понимают, что мы не можем нанести соответствующий артиллерийский ответный удар».

Территорию Запорожской атомной станции московитская группировка войск «Днепр» полностью превратила в передовой пункт управления и место сосредоточения своей боевой техники. И именно там рашистские пилоты, укрываясь за энергоблоками АЭС, оборудовали стартовые площадки для своих ударных беспилотников.

Позывной «Хасид», командир батальона 310-го ОП РЭБ морской пехоты: «Враг присутствует там со своей техникой. Артиллерии — нет, но автомобильная и другая техника непосредственно базируется на территории атомной электростанции. То есть личный состав там также постоянно находится в укрытиях. Они постоянно ведут огонь по нам оттуда».

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Невидимая битва в эфире: как работает 310-й полк РЭБ

Вражеские ударные дроны, круглосуточно летящие с юга на север, можно, конечно, пытаться сбивать из автоматов, ружей или карабинов, соглашаются морпехи 310-го полка радиоэлектронной борьбы. Но летит слишком много смертоносных рашистских беспилотников.

Позывной «Сид», военнослужащий 310-го ОП РЭБ: «Если взять последние три месяца, то активность противника значительно возросла. В небе бывает до двухсот воздушных целей, если день оказывается именно таким активным. Это с учётом и FPV-дронов, и дронов типа „Молния“. Это то, что постоянно охотится за гражданским населением, за машинами, за всем подряд».

Работа специалистов РЭБ — своевременно обнаружить воздушные угрозы с помощью станции радиоэлектронной разведки задолго до непосредственного приближения вражеского дрона к цели. В этот день перед мониторами за пультом управления станцией оператор с позывным «Бригадир» проработал уже полсмены.

Своевременно обнаруживать с помощью приборов радиоэлектронной разведки и полностью подавлять сигнал управления вражеского дрона средствами РЭБ, чтобы тот беспомощно упал и не нанёс вреда — вот их главная цель, откровенно говорит боец «Сид». Воины 310-го полка радиоэлектронной борьбы корпуса морской пехоты на юге Днепропетровской области круглосуточно занимаются именно этой сложной работой.

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Позывной «Сид», военнослужащий 310-го ОП РЭБ: «Мы можем эффективно подавить около 80 процентов всех вражеских целей. Остальные — либо, к сожалению, попадают под удар, либо их успешно сбивают наши дружественные самолеты-перехватчики».

Около десяти процентов рашистских дронов всё же достигают своих целей, честно признают бойцы 310-го полка. Полностью подавить абсолютно все вражеские беспилотники практически невозможно, ведь на фронте идет постоянная интеллектуальная гонка в сфере совершенствования технологий, утверждает комбат. Зато их круглосуточное, невидимое для обычного глаза воздействие на вражеские аппараты уже сейчас точно спасает Никополь и другие города и села Днепропетровской области от огромного количества непоправимого ущерба.

Позывной «Хасид», командир батальона 310-го ОП РЭБ морской пехоты: «За месяц это около двух тысяч единиц вражеских FPV-дронов, из которых средствами РЭБ было успешно подавлено около 80 процентов. Также зафиксировано БПЛА типа „Молния“ и крылатых дронов — около 900 единиц, из них также удалось подавить 75 процентов».

Военные не скрывают трудностей, но настроены решительно: «Трудно, но мы активно противодействуем этому. Мы работаем круглосуточно, постоянно ищем новые пути и технические решения, чтобы эффективно противостоять этому».

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